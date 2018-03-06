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G.Manisaspor’da teknik direktör Taşkın istifa etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor’da teknik direktör Taner Taşkın, bugün oynayacakları Akın Çorap Giresunspor maçı öncesinde görevini bıraktığını açıkladı.

G.Manisasporda teknik direktör Taşkın istifa etti

06 Mart 2018 13:58

Maddi anlamda tarihinin en zor günlerini yaşayan ve ligin alt sıralarına demir atan G.Manisaspor’da devre arasında kaybettiği as oyuncuların ardından bugün de teknik direktör Taner Taşkın ile yollar ayrıldı. Ligin 26. haftasında bugün saat 16.00’da sahasında ağırlayacakları A.Giresunspor, maçı öncesinde istifa ettiğini açıklayan Taşkın, son kez takım başında sahaya çıkacağını duyurdu. Maçın sonunda istifasını kulüp yönetimine bildireceğini aktaran Taşkın, “Yaşanan ekonomik krizden dolayı oyuncumuz Bakaki de takımdan ayrıldı ve ülkesine gitti. Ben de görevimi artık sürdüremeyeceğim. Giresunspor maçı, son karşılaşmam olacak. Yarın bir basın toplantısı düzenleyerek, neden istifa ettiğimi detaylı bir şekilde açıklayacağım. Manisaspor gibi önemli bir camianın sahipsiz kalması çok üzücü. Benim de dayanacak gücüm kalmadı" dedi.

Öte yandan G.Manisaspor’da geçtiğimiz ay gerçekleştirilen olağanüstü kongrede başkanlık görevine seçilen Gökay Budak da istifa olayını basından takip ettiklerini belirterek, kendilerine resmi bir yazının ulaşmadığını söyledi. Henüz çok kısa süredir takımın yönetimini devraldıklarını vurgulayan Budak, Teknik Direktör Taşkın’ın basın yoluyla yaptığı paylaşımlara anlam veremediklerini ifade etti.  

Önder Aydın
 

 

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