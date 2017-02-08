Turkcell'in gençlere yönelik platformu 'GNÇ', düzenlediği Sevgililer Günü için reklamında Galatasaray'ın dünyaca ünlü kalecisi Fernando Muslera dahil oldu. Reklam filminde gençlerin üstüne üstüne giden kalpleri, çiçekleri, çikolataları tek tek yakalıyor. Bu yılın Anti-Sevgililer Günü Kahramanı Muslera oluyor.

Yapılan açıklamada, GNÇ, bu eğlenceli reklam filminin yanı sıra Muslera’nın kaleci olarak göründüğü bir de mobil oyun kurguladı. Bu oyunda kalede Muslera ona atılan pelüş ayıları kurtarmaya çalışıyor. Gol atabilen Turkcell’li gençlerse haftalık 2GB internet kullanım hakkı kazanıyor. Muslera’ya kurtarış yaptırılan mobil oyun GNÇ uygulaması üzerinden oynanabiliyor.