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GNÇYTNK ile BiP’ten mobil iş başvurusu uygulaması

GNÇYTNK ikinci dönem başvuru süreçlerinde ilk adım BİP üzerinde de atılabilecek.

GNÇYTNK ile BiPten mobil iş başvurusu uygulaması

23 Şubat 2017 15:54

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, yenilikçilik anlayışıyla hayata geçirilen GNÇYTNK programı, ikinci dönem başvurularında yeni bir uygulamayı daha başlattı. Bu uygulamayla gençler, başvuru sürecinin ilk adımını BiP üzerinden mesaj atarak gerçekleştirilebiliyor. GNÇYTNK programının 15 Aralık’ta başlayan yeni döneminde yapılan başvuruların şimdiye kadar 33 bini BiP üzerinden gerçekleşti. Başvurular 28 Şubat’a kadar devam ediyor.

Turkcell, Y jenerasyonunun mobil platformları en etkin şekilde kullanmasından yola çıkarak hazırladığı BiP ile GNÇYTNK sürecine başvuru uygulamasıyla dünyada da öncü bir uygulama gerçekleştiriyor. İşe alım sürecine yeni bir soluk getiren Turkcell bu şekilde adaylara, sadece başvuru yaptıklarında bile inovatif bir şirkette olmanın deneyimini yaşatmayı hedefliyor.

Açıklamaya göre, adaylar BiP uygulamasını yükledikten sonra, Keşfet bölümüne girerek ‘İş&Marka’ kategorisinden GNÇYTNK servisine tıklıyorlar. 'GEL BENCE!' butonuna bastıklarında başvuru süreci hızlıca başlıyor ve karşılama mesajı geliyor.

Aday ad-soyad, telefon numarası ve e-posta adresi bilgileri girip teyit ettikten sonra adayın belirttiği e-posta adresine bir link gönderiliyor. Aday, bu linke tıklayarak başvuruyu tamamlamış oluyor. BiP’ten başvuru yapan adayın tekrar başvuru şansı olmadığı için girdiği bilgilerin doğru olmasına dikkat etmesi bekleniyor. Uygulama adaya bilgilerin doğruluğunu kontrol etmesi ve değilse tekrar girmesi için yönlendirme yapıyor.

Eğlenceli işe alım süreci

GNÇYTNK işe alım programına başvuranları sonrasında eğlenceli bir süreç bekliyor. Başvuru sonrası gençler mobil telefon, tablet ya da bilgisayarları üzerinden oynayabilecekleri online oyunlarla kendilerini gösteriyorlar. Oyunu başarıyla tamamlayan adaylara, web tabanlı bir uygulama üzerinden video sorular gönderiliyor. Adayların kendi çektikleri yenilikçi bir videoyla bu soruları yanıtlamaları isteniyor. Devamında ise sırasıyla tamamlanan İngilizce testi, grup ve birebir mülakatların ardından gençler, Turkcell’de GNÇYTNK olmanın ayrıcalığını yaşamaya başlıyorlar.
 

Etiketler: bip, GNCYTNK, turkcell


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