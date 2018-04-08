Diğer
Kategoriler

Go-kart pistinde feci kaza: Lise öğrencisi yoğun bakımda

Sarıyer’de lise öğrencisi genç bir kız, bindiği go-kart aracında boynundaki fuların aracın tekerine dolanması sonucu ağır yaralandı.

Go-kart pistinde feci kaza: Lise öğrencisi yoğun bakımda

08 Nisan 2018 23:12

Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kızın yaşam mücadelesi verirken, yaşanan olay, akıllara Sakarya’da bir üniversite öğrencisinin benzer bir kazada başının koparak feci şekilde can vermesi olayını getirdi. 

Olay, geçtiğimiz günlerde Sarıyer’de meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi Havvanur Yalçın arkadaşlarıyla birlikte Sarıyer İstinye’de bulunan bir go-kart alanına geldi. Burada go-kart aracına binen genç kız, emniyet kemerini taktı. Güvenlik gerekçesiyle boynundaki şalı çıkarması ve kask takması gerekirken işletme çalışanları genç kızın kasksız bir şekilde ve şalıyla go- kart aracını sürmesine müsaade etti. Bir süre aracı kullanan Havvanur Yalçın, boynundaki fuların kullandığı aracın arka tekerine dolanması sonucu kaza yaptı. Ağır şekilde yaralanan Yalçın, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakımda uyutuluyor 

Yedikule Göğüs Hastanesi ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınan genç lise öğrencisi, yoğun bakım ünitesinde uyutuluyor. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, kaza akıllara 2013 yılında Sakarya’da bir üniversite öğrencisinin benzer bir kazada başının koparak feci şekilde can vermesi olayını getirdi. 2013 yılında gerçekleşen feci olayda da genç kızın go-kart aracına yasak olmasına rağmen boynundaki atkıyla bindiği, olayın atkının tekerleklere dolanması sonucu meydana geldiği öne sürülmüştü.  

Ufuk Kıvık
 

Etiketler: kaza, Sarıyer

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç