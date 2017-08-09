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Göbek bağını kargoya ver, Harvard’ın bahçesine gitsin

Bir grup girişimci, kurdukları internet sitesi üzerinden göbek bağı gömme geleneğini yaşatıyor. Kargo ile alınan göbek bağları, dünyanın en ünlü üniversiteleri ve şirketlerinin bahçelerine gömülüyor.

Göbek bağını kargoya ver, Harvardın bahçesine gitsin

09 Ağustos 2017 11:48

Türklerde var olan ‘göbek bağı gömme geleneği’ bir grup girişimcinin start-up projesi ile modernleştirilerek yaşatılıyor. Projeye göre, bebeğinin göbek bağını gidemeyeceği uzaklıktaki bir üniversitenin ya da şirketin bahçesine gömdürmek isteyen ebeveynler, gobekbox.com internet sitesi üzerinden girişimcilerle irtibata geçiyor. Ardından ebeveyn, kendisine kargo ile yollanan küçük kutuya bebeğinin göbek kordonunu, tarif edildiği biçimde yerleştiriyor ve kargo ile geri gönderiyor. Dünyanın her yerinden hizmet veren girişimciler, ailenin isteğine göre bebeğin göbek kordonunu, dünyanın en ünlü üniversitelerinin ya da şirketlerinin bahçesine gömüyor. Daha sonra girişimciler aileye, çocuğunun göbek bağının, istedikleri yerde gömüldüğüne dair bir video gönderiyor.

Göbek bağı gömme geleneği nedir?

Geleneğe göre çocuğun göbek bağı düştüğünde bir okul, cami ya da iş yerine gömülür. Göbek bağı gömülen yere göre çocuğun geleceğinin şekillendiğine inanılır. Örneğin, çocuğunun doktor olmasını isteyen aile, göbek bağını herhangi bir tıp fakültesinin bahçesine gömer. Ancak, geleceği bilmek yalnızca Yaratıcıya mahsus olduğu için, bu inanış İslamiyet’e göre bir hurafedir. 

Selma Kara


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