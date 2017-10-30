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Göbek eritme hareketleri ve egzersizleri evde nasıl yapılır? Resimli

Göbek çevresindeki yağlar erkekler kadar kadınları da etkileyen bir sorundur. Bu yağlar kötü bir görünümün yanında birçok sağlık sorununa da yol açabiliyor. Peki Göbek eritme hareketleri ve egzersizleri evde nasıl yapılır...

Göbek eritme hareketleri ve egzersizleri evde nasıl yapılır? Resimli

30 Ekim 2017 16:33

Bu hastalıklar arasında; diyabet, kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon, bazı kanser türleri ve hatta ani ölümler ilk akla gelenlerdendir. “Annals of Internal Medicine” tıp dergisinde 2015 tarihinde yayımlanan bir çalışmaya göre; kalça ve karın bölgesinde aşırı yağlanma olan kişilerin, vücudunun geneli şişman olan (obez) kişilere göre ani ölüm riskinin daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Göbek çevresindeki yağlar en inatçı ve zor yakılan yağlardır. İnsanlar kol ve bacaklarını daha rahat ve sık kullanabildiklerinden bu bölgelerdeki yağ yakım hızı fazladır. Tüm vücutta olduğu gibi; bel, göbek ve kalça çevresinde biriken yağların yakımın dada diyet ve egzersizlerden yararlanmalıyız. Bu yazımızda göbek çevresi yağlarından kurtulmak için evinizde rahatça uygulayabileceğiniz basit ama etkili egzersiz hareketleri konu edindik. Bu egzersizlerin yanında sitemizde yayınlamış olduğumuz birçok diyet alternatiflerini bulup uygulayabilirsiniz. Egzersizlerin çoğu yatarak uygulanan egzersizler olduğundan sert bir zemine yatmak yerine yoga matı kullanırsanız bel ve sırt ağrılarını minimuma indirebilirsiniz.

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Etiketler: Göbek eritme hareketleri

 

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