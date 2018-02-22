Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Alper Tuncel, yağ hücrelerine özel lazer ışını kullanılarak yağ hücresi zarlarının parçalanıp erimesi sonrası vakumlanarak vücuttan uzaklaştırılması işlemi olan lazerlipoliz yöntemi hakkında bilgi verdi. Op. Dr. Tuncel, “Günümüzde estetik güzellik kavramı oldukça önemli. Estetik güzelliği tamamlayan bir başka etken ise birbiriyle orantılı fit bir vücuttan geçiyor. Diyet ve sporla gitmeyen göbek ve karın bölgesi yağları için lazerlipoliz yöntemi uygulanabilir” dedi.

Op. Dr. Tuncel, bu işlem sonrasında hastanın yatmasına gerek olmadığını operasyon sonrasında çıkıp yürüyebileceğini belirterek,”Lazerlipoliz işlemi, 1-2 mm ilk girişim deliği ile yapıldığından iyileştiğinde kesi izi olmayan, uygun bölgelerde ameliyathaneye girme gereksinimini ortadan kaldıran, bunun yanında sedasyon gerekli olan durumlarda ameliyathane gereksinimi olan, çoğunlukla hastanede yatma gereği olmadan hastanın klinikten çıkıp yürüyerek evine gidebileceği, minimal invazif yağ yakma işlemidir” diye konuştu.

Bel, göbek, karın ve sırt bölgelerinde oluşan yağların, estetik görüntüyü bozarak vücudun şekilsiz durmasına yol açtığını dile getiren Op. Dr. Tuncel, lazerlipoliz yönteminin özellikle karın, göbek ve bel bölgesinde oluşan, spor ve diyet programlarıyla giderilemeyen yağları giderdiğini söyledi.Günümüzde kadınlar kadar erkeklerin de artık estetik müdahalelere olumlu baktığına değinen Op. Dr. Tuncel, fit ve estetik görünüme kavuşmak isteyen erkeklerin, operasyonlarla beğenmedikleri bölgeleri değiştirebildiği, lazerlipoliz uygulamasıyla hem kadınların hem erkeklerin istedikleri görüntüye kavuşabileceğini sözlerine ekledi.

“Cildi sıkılaştırmaya yardımcı oluyor”

Tek seansta bile çok iyi sonuçlar veren lazerlipoliz yönteminin sadece yağ hücrelerinin yapısal özelliklerine uygun özel lazer ışını kullanılarak yağ hücresi zarının parçalanıp erimesi sonrası vakumlanarak vücuttan uzaklaştırılması işlemi olduğunu vurgulayan Op. Dr. Tuncel, lazerin ikinci dalga boyunun ise ciltte sıkılaşma etkisini yaptığını söyledi.

Op. Dr Tuncel, çoğu kez işlem yapılan bölgedeki sarkmış olan cilt dokusunun yeterli oranda sıkılaştırıldığını, uzun yıllar boyunca sonuçları devam eden lazerlipoliz uygulamasından 3-7 gün sonra normal yaşama dönmenin mümkün olduğunu belirtti. Op. Dr. Tuncel, uygulama sonrası düzenli beslenme ve sportif yaşamı tercih edenlerin, elde ettikleri sonuçları vücutlarında daha uzun süre devam ettirebileceğini söyledi.

''Liposuctiona uygun her aday, lazerlipoliz yaptırabilir''

Lazerlipolizin kullanımı sadece vücut şekillendirme ameliyatları ile sınırlı değil. Tıpta ‘hiperhidroz’ olarak adlandırılan ‘Aşırı koltukaltı terlemesi’ olan hastalarda kesin sonuç verdiğinin altını çizen Op. Dr. Alper Tuncel, “Lazerliposuction öncesinde bu hastalara uygulanan botox yetersiz kalabiliyor, etkileri kısa süreli olabiliyordu. Üstelik etkileri sınırlı bir girişimdi. Lazerlipoliz ise daha etin ve kesin çözümü risksiz olarak hastalara sunuyor. Bir diğer kullanım alanı ise, “kesi izi olmaksızın” cilt altı ‘yağ bezelerinin’ yok edilmesidir dedi.

Liposuctiona uygun her adayın, lazerlipoliz yaptırabileceğini ifade eden Op. Dr. Tuncel, bununla birlikte cildi gevşek ve sıkılaşma ihtiyacı olan tüm hastaların bu işlemi yaptırabileceğini, gevşek cildi olan hastalara klasik liposuction işleminin uygulanamayacağını belirtti. Op. Dr. Alper Tuncel ayrıca, yüz ve gıdı bölgesi, erkeklerde jinekomasti, daha önceden liposuction yapılanlarda da, lazerlipoliz işlemi ile başarılı sonuçların alınabileceğini sözlerine ekledi.

