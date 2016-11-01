İlçeye bağlı Güme Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından elma bahçesinde uçamayacak şekilde bulunan pelikan, zabıta müdürlüğüne götürüldü.

Belediye Başkanı Nebi Yılmaz'ın veteriner hekime tedavi ettirdiği pelikan, Mut Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim etti.

Veteriner Hekim Levent Çelebi, pelikanı birkaç gün istirahate alacaklarını belirterek, "İstirahatten sonra kendini toparlar ve doğal yaşamına döner. İlaç olarak 1 adet antibiyotik iğne vurduk. Biraz güçsüz kalmış gücünü arttırması açısından 3–4 gün tedavisini sağlarsak kendini toparlar. Şu an görünürde kırık çıkık gözükmüyor. Genel yapı gereğiyle normal gözüküyor. Güçsüz kaldığı için uçamamış sürüden ayrıldığı için de en uygun yere inmiş" dedi.

Başkan Yılmaz da, belediye olarak darda kalan kuşlara da sahip çıktıklarını söyledi.

Mut Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkilileri ise, Mut ilçesinin kuş göç yolu üzerinde bulunmasından dolayı biyo çeşitlilik anlamında zengin bir bölgede olduğunu belirterek,

"Vatandaşlarımızdan bu gibi durumlarda doğada yaralı yaban hayvanı gördüklerinde veya bulduklarında kurum yetkililerine haber vermelerini istiyoruz" diye konuştu.

Doğal yaşamında olduğu gibi tedavi sürecinde de pelikanın balık ile besleneceği belirtilirken, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakılacağı eğer uçamazsa Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne teslim edileceği kaydedildi.

Hasan Çetin

MERSİN