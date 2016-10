Batman'dan gelip Muş'un Varto ilçesindeki Hamurpet bölgesindeki yaylalara çıkan Gıyasettin Ok isimli göçer, yılın büyük bölümünü hayvanlarıyla yollarda geçirdiklerini söyledi. Yazı, serin yaylalarda geçirdikten sonra dönüş yolculuğuna başladıklarını ifade eden Gıyasettin Ok, yaklaşık 70 gün zorlu bir yolculuk yapacaklarını kaydetti. Ok, "Yağmur çamur demeden sürekli yol alıyoruz. Her sene yayla kiralıyoruz. Burada yaklaşık 5 ay kalıyoruz. Havaların soğumasıyla hayvanlarımızı sıcak bölgelere götürmek için yolculuğumuz başladı. Eşlerimizi ve çocuklarımızı araçlarla gönderdik. Koyunlarımızı otlatarak götürüyoruz. Geçim kaynağımız sadece hayvancılık. Bu nedenle hayvancılığı çok önemsiyoruz" dedi.

Göçerlerden Macit Ok ise, yolculukları boyunca konakladıkları yerlerde zaman zaman çadır kurmak zorunda kaldıklarını dile getirdi. Macit Ok, sakin olduğu için genellikle gece yolculuğunu tercih ettiklerini, yemeklerini de kendilerinin yaptığını ifade etti.

Nejdet Armağan