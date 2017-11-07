Göçerlerin zorlu yolculuğu| Mardin haberleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki göçerler, yaylalarda geçirdikleri 6 ayın ardından havaların soğumasıyla dönüş yolculuğuna çıktı. Şırnak’ın çeşitli bölgelerinden Muş kırsalına gelen göçerlerin, zorlu dönüş yolculuğu başladı. Eşyalarını at ve katırların sırtında taşıyan göçerler, yüzlerce hayvanla birlikte zorlu hava ve yol şartlarında yaklaşık 300 kilometre katettikten sonra Şırnak’a ulaşacak.

Mardin’in Midyat ilçesinde konaklayan ve zorlu bir yaşamlarının olduğunu anlatan göçerlerden Abdulbaki Denker, “Muş’tan geliyoruz. Yaklaşık 300 kilometre yol yürüyoruz. Bazı yerlerde konaklıyoruz. Konakladığımız bazı bölgelerde sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bir kısmımız Mardin’de kalacak, diğerleri ise Şırnak’a gidecek” dedi.

Kar, yağmur ve çamur gibi zorluklara rağmen yollarına devam etmek durumunda olduklarını ifade eden Denker, “Anayoldan geldiğimiz için hayvanlara zaman zaman araba da çarpıyor. 10-20 hayvanımız telef oldu. Ancak işimiz bu, yapmak durumundayız” diye konuştu.

Bilal Bedir