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Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 tutuklama

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından organize göçmen kaçaklığını önlemeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 tutuklama

20 Şubat 2018 11:37

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale merkezli olmak üzere Balıkesir ve İstanbul'da 13 Şubat'ta 11 adrese eş zamanlı operasyon yaparak 9 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Jandarma ekipleri operasyonda evlerde yapılan aramalarda 19 adet cep telefonu, 1 adet 7,65 mm tabanca, 1 adet şarjör, 4 adet tabanca fişeği, 3 adet flash bellek ve 2 adet el telsizi ele geçirdi.

Zanlıların, kaçak göçmenleri kişi başı 4 bin auro karşılığında İstanbul'dan büyük teknelerle İtalya'ya götürmeye çalıştığı, bazılarını ise İstanbul'dan kara yolu ile Çanakkale'ye getirip 2 bin euro karşılığında Yunanistan'ın Midilli Adası'na götürdüğü öğrenildi. 

İpek Güney
 

Etiketler: Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı

 

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