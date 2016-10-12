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Göçmen kaçakçısı kadının pişkinliği 'pes artık' dedirtti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Rodos Adası’na geçmeye çalışan Suriye uyruklu 59 sığınmacı ile kaçak geçişleri organize eden 8 kişi yakalandı. Organizatör olduğu iddia edilen kadının zafer işareti yapması ve rahat hareketler sergilemesi ise dikkat çekti.

Göçmen kaçakçısı kadının pişkinliği pes artık dedirtti

12 Ekim 2016 23:16
Göçmen kaçakçısı kadının pişkinliği 'pes artık' dedirtti - Tıkla İzle

Göcek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çığlık Koyu açıklarında bir teknede kaçaklar bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Durdurulan teknede, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Rodos Adası’na geçmeye çalıştıkları belirlenen Suriye uyruklu 59 kişi yakalandı. Ekipler, kaçak geçişleri organize ettikleri gerekçesiyle teknede bulunan 5’i Gürcistan uyruklu 8 kişiyi gözaltına aldı. Bota alınan sığınmacılar, Göcek Jandarma Karakol Komutanlığı’na getirildi.

Suriyeli sığınmacıların jandarmadaki işlemlerinin ardından Muğla’daki Göç İdaresi’ne gönderileceği öğrenildi. Sığınmacıların organizatörlere çocuklar için 2 bin, yetişkinler için ise 4 bin dolar ödeme yaptıkları ortaya çıktı. Karakolda bekleyen sığınmacıların çocukları neşe dolu oyunlar oynarken, özellikle bir çocuk karakolun neşe kaynağı oldu. Organizatör olduğu iddia edilen Gürcü uyruklu bir kadının sağlık kontrolü dönüşü zafer işareti yapması ve rahat hareketler sergilemesi ise dikkat çekti.


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