Göcek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çığlık Koyu açıklarında bir teknede kaçaklar bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Durdurulan teknede, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Rodos Adası’na geçmeye çalıştıkları belirlenen Suriye uyruklu 59 kişi yakalandı. Ekipler, kaçak geçişleri organize ettikleri gerekçesiyle teknede bulunan 5’i Gürcistan uyruklu 8 kişiyi gözaltına aldı. Bota alınan sığınmacılar, Göcek Jandarma Karakol Komutanlığı’na getirildi.

Suriyeli sığınmacıların jandarmadaki işlemlerinin ardından Muğla’daki Göç İdaresi’ne gönderileceği öğrenildi. Sığınmacıların organizatörlere çocuklar için 2 bin, yetişkinler için ise 4 bin dolar ödeme yaptıkları ortaya çıktı. Karakolda bekleyen sığınmacıların çocukları neşe dolu oyunlar oynarken, özellikle bir çocuk karakolun neşe kaynağı oldu. Organizatör olduğu iddia edilen Gürcü uyruklu bir kadının sağlık kontrolü dönüşü zafer işareti yapması ve rahat hareketler sergilemesi ise dikkat çekti.