Göçmen kuşların kışlık mekanı Çukurova Deltası flamingolarla renklendi

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte göçmen kuşlar, Adana'daki Çukurova Deltası'na gelmeye başladı. Başta flamingo, turna, yeşil ördek, sakar meke olmak üzere çok çeşitli türlerin kışladığı Çukurova Deltası'nın en büyük gölü Akyatan Lagünü'nde geçen yıl 90 bin büyük flamingo sayılırken, kuşların gözlemlenebilmesi için lagüne gözlem kuleleri inşa edildi.

“Kuşseverlerin gözlemlemeleri için projeler tasarladık”

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Adana Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, Akyatan Lagünü'nün Türkiye'nin ender güzellikte envai çeşit kuş güzelliklerini ve birçok bitkisel örtüyü de barındıran bir lagün olduğunu ifade ederek, “Akyatan Lagünü'nde hem Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hem de Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak hem kuş gözlemcilerine hem kuşseverlere fotoğraf çekebilmeleri, kuş gözlemlemeleri için projeler tasarladık” dedi.

“Akyatan Lagünü, Ramses Antlaşması gereği koruma altında”

Tari, geçen yılın verilerine göre Akyatan Lagünü'nü 90 bin flamingo kuşunun ziyaret ettiğini belirterek, “Bu rakam Türkiye için bölgemiz için çok ciddi bir rakam. Özellikle kuş gözlemcilerinin ziyareti için güzel bir mekan olacağı kanaatindeyiz. Ayrıca Akyatan Lagünü Ramses Antlaşması gereği koruma altında olması gereken sulak alanlardır. Ondan dolayı oraya yapılacak alt yapı ve yol çalışmalarının mevzuat çerçevesinde özenle yapılması gerekiyor ki oraya gelen ziyaretçiler gözlemlerini, fotoğraf çekimlerini rahat yapabilsinler” diye konuştu.

Adana'da yaklaşık 5 lagün olduğunun altını çizen Adana Kültür ve Turizm Müdürü Tari, “Bu lagünler yaban ördeğinden tutun çalıkuşuna kadar birçok kuş çeşiti barındırıyor. Akyatan da ağırlıklı olarak flamingo var. İnşallah gelecek yıllarda yapacağımız gözetleme kuleleri, trekking alanı olarak tabir ettiğimiz yürüyüş yollarıyla da doğaya zarar vermeden koruyarak keyifli bir alan oluşturacağız” şeklinde konuştu.

Sabri Tari, Akyatan Lagünü'nün sadece Adana'nın, Türkiye'nin değil dünyanın sayılı lagünlerinden olduğunu, bu yüzden vatandaşları kuşları ve o bölgedeki endemik bitkileri korumaya davet ettiğini söyledi.

Elif Ayşenur Bay - Mustafa Yusuf Kantarlı