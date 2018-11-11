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Göçmenler yedikleri yemekten zehirlendi

Göçmenler yedikleri yemekten zehirlendi
Göçmenler yedikleri yemekten zehirlendi

Kayseri'de geri gönderme merkezinde akşam yemeğinden zehirlenen yaklaşık 80 göçmen ambulanslarla hastanelere taşınırken, sayının artmasından endişe ediliyor.

Kayseri İl Göç İdaresi'ne bağlı İdari Gözetime tabi tutulan göçmenlerin bulunduğu 750 kişi kapasiteli Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan göçmenler yedikleri akşam yemeğinden zehirlendi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, ilk müdahale burada yapıldı.

Kayseri-Sivas yolu 25. kilometredeki Gömeç mevkiinde bulunan Geri Gönderme Merkezi'nde zehirlenen yaklaşık 80 göçmen yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi, Kayseri Devlet Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve özel hastanelere sevk edildi. Sayının artmasından endişe ediliyor.  

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