Göçmenlerin Bosna Hersek-Hırvatistan sınırındaki zorlu bekleyişi sürüyor

Afrika ve Orta Doğu'dan Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Avrupa Birliği sınırına kadar gelen mültecilerin, sınırı aşma denemeleri durmaksızın sürüyor. Hırvatistan sınırı yakınlarındaki Bihaç ve Velika Kladuşa kentlerinde kendilerine tahsis edilen harabe binalar içerisine ve yol kenarlarına kurdukları çadır kamplarda kalan göçmenler, açlık ve soğuktan şikayet ediyor. Yardımların yetersiz kaldığını ifade eden göçmenler, dağıtılan gıda maddelerinin de kısa zamanda tükenmesinden yakınıyor. Az sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu kampta yeterli miktarda yatacak yer dahi olmadığını söyleyen göçmenler, Bosna Hersek halkının kendilerine yaklaşımından memnun. Çoğunluğu İtalya'ya gitmeyi amaçlayan kaçaklar, en çok AB sınırının diğer tarafında polisin muamelesinden şikayet ediyor.

Hırvat polisi mültecilerin parasına el koyuyor

Afganistan, Pakistan, Irak, Suriye ve bazı Afrika ülkelerinden gelenlerin oluşturduğu göçmenler, ormanlık alan üzerinden Hırvatistan ve Slovenya'ya geçtikten sonra yakalanarak, Bosna Hersek'e iade edildiklerini ifade ediyor. Göçmenler, AB sınırını geçtikten sonra her defasında Hırvat polisi tarafından dövülerek paralarına ve eşyalarına el koyulduktan sonra sınır dışı edildiklerini iddia ediyor.

Temel ihtiyaçlardan mahrumlar

Bihaç'taki kampta mültecilere kışlık giyecek yardımı sağlayan İHH'nın Avrupa ve Amerika masası yetkilisi Emre Çoban, “Burada mülteciler zorlu kış şartlarında yaşam mücadelelerini sürdürüyorlar. Burada yaklaşık bin 200 mülteci yaşıyor. İHH olarak 200 mülteciye kışlık giyecek yardımında bulunuyoruz. En çok ihtiyaçları olan bot, mont, pantolon, kazak, bere ve eldiven dağıtıyoruz. Dağıtımlarımız önümüzdeki günlerde de devam edecek. Burada hava çok soğuk. Kar yağışı birkaç gündür devam ediyor. Sıfırın altında bir sıcaklık var. Yardımlarınızı esirgemeyin” diye konuştu. Hırvatistan sınırındaki Velika Kladuşa kentindeki mülteci kampına da yardım ulaştırdıklarını ifade eden Çoban, “Aralık ayında yine oradaki mültecilere yardım dağıtımı çalışmalarımız olacak” dedi. Dağıtımda görev alan görevlilerden Mehmet Elmacı da pencereleri dahi olmayan harabeler ve çadırlarda kalan göçmenlerin kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte daha fazla yardıma ihtiyaç duyacaklarını kaydetti.

Büyük bir kısmının hiçbir kimlik belgesi yok

Bosna Hersek-Hırvatistan sınırının Batı Avrupa'ya geçiş için yeni bir güzergâh olarak öne çıkmasıyla birlikte Sırbistan, Karadağ ve hatta Yunanistan'da bulunan göçmenler de Bosna Hersek'e yöneldi. Bosna Hersek polisinin açıklamalarına göre göçmenler, diğer ülkelere sınır dışı edilmemek için Bosna Hersek'e girdikten sonra kimlik belgelerini imha ederek daha önce bulundukları yerlere ilişkin tüm izleri yok ediyor. Göçmenlerin ekseriyetinin hiçbir kimlik vesikasına sahip olmadığını vurgulayan Bosna Hersekli yetkililer, sınırı tamamen kapatan Hırvatistan'ı ve göçmenlerin kendi ülkelerine geçişine göz yuman komşu ülkeleri, mültecilerle pinpon oynamakla itham ediyor.

İbrahim Aydoğan

