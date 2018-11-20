Göçmenlerin teknesi battı: 1 ölü

Dün akşam saatlerinden Aspat sahilinde İstanköy Adası'na yasadışı yollarla geçmek için denize açılan 11 mültecinin bulunduğu tekne bir süre sonra battı. Denizde yaşam mücadelesi vermeye başlayan mültecilerin sesini duyan bir ticari gemi çalışanları durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sahil güvenlik ekipleri mültecileri deniz üstünde çırpınırken buldu. Sahil güvenlik botuna alınan mülteciler Turgutreis Limanına getirildi. Denizde arama çalışması başlatan Sahil Güvenlik ekipleri 1 mültecinin de cesedine ulaştı. Aralarında kadınların da bulunduğu mültecilerin 4'ünün Suriyeli, 4'ünün Filistinli ve 2 mültecinin ise Mısırlı olduğu öğrenildi.



Öte yandan, 2 mültecinin ise Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldığı, tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.