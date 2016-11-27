Şirvan ilçesi Maden köyündeki bir bakır madeninde meydana gelen heyelan sonucu göçük altındaki 6 işçinin kurtarılması için bölge illerden sevk edilen AFAD ve UMKE ekipleri ile Türk Kızılayı, jandarma ve maden şirketine ait ekipler çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde sabah saatlerinde ekskavatör operatörü Kerem Arat isimli işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Madende 17 Kasım Perşembe günü meydana gelen heyelanda 16 işçi göçük altında kalmıştı. 11 işçinin cenazeleri göçük altından çıkartılırken, 5 işçinin bulunması için çalışmalar vardiyalı olarak sürüyor.