Şirvan ilçesi Maden köyündeki bakır madeni ocağında 17 Kasım’da meydana gelen heyelan sonucu göçük altında kalarak hayatını kaybeden 20 günlük evli Murat Ant’ın (24) evinde yas var. Ant’ın ailesi çocuklarını, dini nikahlı eşi de kocasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Başka canların da toprak altında kalmaması için önlem alınmasını isteyen aile, göçükteki işçilerin de bir an önce kurtarılmasını istedi.

“Bana Murat’ın öldüğünü söylediler”

Evlendikten 20 gün sonra kocasını kaybeden Ant’ın gözü yaşlı eşi İpek Açıkça, severek evlendiğini anlatarak, “Evlendikten 15 gün sonra annemler çeyizlerimi getirdi. Bir hafta sonra ise annemlere gittim. Geldiğimde bana Murat’ın öldüğünü söylediler. Severek evlendim ama nasip olmadı. Allah diğerlerinin ailelerine sabır versin” dedi.

“Diğer kardeşlerimizi çıkarsınlar”

Abla Songül Ant ise, acı haberle yıkıldıklarını belirterek, “Böyle olmasını istemezdik. Ne gerekiyorsa alsınlar önlemlerini. O kadar anneler ağladı. Diğer kardeşlerimiz toprak altında, çıkarsınlar. Önlemlerini alsınlar. Daha 20 gün önce düğün yaptık. Eğlendik, çok mutluyduk. Ama böyle acı bir haber geldi. Kardeşimiz muradına ermeden öldü” diye konuştu.

Ant’ın kardeşi Semra Ant da çok üzgün olduklarını ifade ederek, “Böyle olmasını istemezdik. 20 gün önce evlendiler. Çok üzüldük. Bir sürü analar ağladı. Anaların ağlamasını istemiyoruz artık. Bir sürü işçi yeraltında kaldı. Bu şirketin kapanmasını istiyorum. Bir daha böyle olaylar olmasın” dedi.

Burak Emek - Mehmet Pişkin

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