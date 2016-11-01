Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, su kanalı çalışması yapılan bölgede meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

01 Kasım 2016 11:48

Olay, ilçeye bağlı Gaipler köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş makinesi operatörü Adem Çakır'ın (40) su kanalı çalışması yaptığı yolda toprak kayması meydana geldi. Çakır, yaklaşık 5 metre derinliğindeki göçük altında kaldı. Yetkililere haber verilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri göçük altında kalan işçiyi çıkarmaya çalıştı. Ekipler, 5 saatlik çalışmanın sonunda yaklaşık 5 metre derinliğinde işçinin cenazesine ulaştı. Bu arada, su ve kanalı çalışmasını özel bir firma tarafından yapıldığı belirtildi.
Çakır'ın naaşı otopsi için hastaneye kaldırılırken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı. 

Mustafa Bektaş
KÜTAHYA 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!