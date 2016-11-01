Olay, ilçeye bağlı Gaipler köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş makinesi operatörü Adem Çakır'ın (40) su kanalı çalışması yaptığı yolda toprak kayması meydana geldi. Çakır, yaklaşık 5 metre derinliğindeki göçük altında kaldı. Yetkililere haber verilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri göçük altında kalan işçiyi çıkarmaya çalıştı. Ekipler, 5 saatlik çalışmanın sonunda yaklaşık 5 metre derinliğinde işçinin cenazesine ulaştı. Bu arada, su ve kanalı çalışmasını özel bir firma tarafından yapıldığı belirtildi.

Çakır'ın naaşı otopsi için hastaneye kaldırılırken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Mustafa Bektaş

KÜTAHYA