Diğer
Kategoriler

Göçük altında kalan işçi kurtarıldı |Tekirdağ haberleri

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi, kurtarılarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Göçük altında kalan işçi kurtarıldı |Tekirdağ haberleri

08 Ocak 2018 22:13

Alınan bilgiye göre olay, saat 18.30 sularında Saray ilçesi Ayazpaşa Mahallesi Ladin Sokak'ta meydana geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi(TESKİ) ekiplerince yürütülen altyapı çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. Bu sırada yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukurda çalışma yürüten Abdülkadir Şahin (31) adlı işçi göçük altında kaldı.

Şahin’in mesai arkadaşları hemen kurtarma çalışmalarına başlarken, durum itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Abdülkadir Şahin, uzun süren çabalar sonucu göçük altından çıkartılarak Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Abdülkadir Şahin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.  

Fatih Kıray
 

Etiketler: göçük, işçi

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç