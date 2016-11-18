İlk gün yapılan arama kurtarma faaliyetleri kapsamında bir işçinin göçük altında cansız bedenine ulaşılmıştı. Heyelanın olduğu bölgenin karanlık olması ve ikinci bir heyelan riskine karşı arama ve kurtarma çalışmalarına ara verilmişti. Sabah erken saatlerde AFAD, UMKE ekipleri ve iz takip köpeklerinin katılımıyla başlatılan çalışmalarda 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşılmıştı. 12 işçi için de arama kurtarma çalışmaları devam ederken, göçük altında kalan işçilerin isimleri açıklandı. Göçük altında kalan işçilerin isimleri şöyle:

“Eksvatör operatörleri Savaş Kızılkan, (Diyarbakır), Kerem Arat (Şirvan ilçesi Derinçay köyü), Murat Ant (Şirvan ilçesi Madenköy), İbrahim Kılınç (Siirt), Kasim Tari (Diyarbakır), Şefik Tuncer (Batman), rok operatörleri Sedat Bulut (Şirvan ilçesi Otluk köyü), Abdurrahman Sönmezsoy (Batman), kamyon şoförleri Reşit Can (Siirt Yağmurtepe köyü), Halil Başer (Siirt Kurtalan ilçesi), Mahmut Batumak (Şirvan ilçesi Taşkaya köyü), Bedrettin Caylı (Şirvan ilçesi Yatağan köyü), Nusret Beyazalma (Van Edremit), Yavuz Yıldız (Şirvan ilçesi), İsmail Tekin (Siirt Eruh ilçesi), Abdulbaki Aydın (Siirt Eruh ilçesi).”