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Göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti

Göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti
Göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Külcü köyünde, su kaynağı kazısı yapılırken meydana gelen göçükte, toprak altında kalan Adem Ergin hayatını kaybetti

Köy muhtarı Canip Özcan'dan alınan bilgiye göre, Külcü köyü yakınlarındaki asmalı mevkisinde Adem Ergin'e (65) ait tarlada su arama ve kazı çalışmaları sırasında saat 15.30'da göçük meydana geldi. Adem Ergin, 2 buçuk metrelik su kaynağına indiği sırada meydana gelen göçüğün altında kalarak hayatını kaybetti. 

Kuzeni Kerim Ergin ve kepçe operatörünün tüm çabalarına rağmen Adem Ergin'in kurtarılamadığı bildirildi. Adem Ergin, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.  

Mehmet Emin İncekulak
 

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