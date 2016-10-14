19 Eylül tarihinde İzmit Yenişehir Mahallesi Mermer Sokak’ta bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu inşaat ustası Celal Gökbudak (34) ve Ethem Şimşek (30) isimli iki işçi yaralanmıştı. Olay yerine ilk müdahalesi yapıldıktan sonra kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan ve durumu ağır olan Celal Gökbudak, kazanın üzerinden geçen 25 günün ardından hayatını kaybetti. Celal Gökbudak’ın cenazesi bugün kılınan Cuma namazının ardından Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.