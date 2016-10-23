Olay merkez Selçuklu İlçesi Demiryolu Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 23.30 sıralarında apartman sakinleri binadan ses geldiğini fark etti. Bunun üzerine apartmandan çıkan vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kısa surede olay yerine gelen polis ekipleri binayı boşaltarak bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Göçük riskine karşı binanın doğalgaz ve elektriği kesildi. Olay yerine gelen AFAD ekiplerinin ve belediye yetkililerinin apartmanda yaptıkları incelemenin ardından bina güvenlik gerekçesiyle tamamen boşaltılarak tahliye edildi. AFAD ekipleri tahliye edilen binanın hemen yanında bulunan apartmanda da göçük riski olabileceği ihtimali üzerine inceleme yaptı.

Ayrıca çatlaklar oluşarak güvenlik gerekçesiyle boşaltılan apartmanın yaklaşık yüz metre yakınında bulunan Kerkük Caddesi’nde 2 Şubat 2004 tarihinde 11 katlı Zümrüt Apartmanı çökmüş, 92 kişi hayatını kaybetmiş ve 30 kişi yaralanmıştı.