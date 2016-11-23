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Göçük tehlikesi mahalleliyi sokağa döktü

Esenler’de bir inşaatın istinat duvarının çökmesiyle yolda göçük meydana geldi. İnşaat sahasının çevresinde bulunan binalar tedbir amaçlı boşaltılırken, evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlar sokağa döküldü.

Göçük tehlikesi mahalleliyi sokağa döktü

23 Kasım 2016 07:25
Göçük tehlikesi mahalleliyi sokağa döktü - Tıkla İzle

Olay, saat 02.00 sıralarında Kemer Mahallesi 905 Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre bir bina inşaatının istinat duvarının çökmesiyle yolda göçük meydana geldi. Göçük esnasında inşaatın yanında bulunan binalarda sallantı ve çatırtı seslerinin gelmesi üzerine binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. Evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlar sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve zabıta ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri çökme tehlikesi olan binaların önüne şerit çekerek inşaat alanında inceleme yaptı. Bu sırada inşaat temelinde bir su borusunun patlaması daha büyük bir tehlike oluşturmasına neden oldu. Olay yerine gelen İSKİ ekiplerinin suyu kesmesiyle tehlikenin önüne geçildi. Dışarıya çıkarılan vatandaşlar, evlerine girebilmek için çalışmaların bitmesini bekliyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Evini boşaltan Yıldız Ünal isimli vatandaş, ‘Sokakta kaldık çoluk çocuk. İşe gideni var, çalışanı var, bebeği olanı var. Şuanda 4 bina riskli. Daha öncede üst bina boşaltıldı. Gece yarısı sokaklara döküldük hepimiz. Kendim rahatsızım ne yapacağız bilmiyorum.’ dedi.

Öte yandan istinat duvarı çöken inşaat sahasında daha öncede bir göçük meydana geldiği, vatandaşların binalarını tekrar boşalttığı öğrenildi.

Murat Solak


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