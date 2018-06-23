Göçükte kalan işçilerle ilgili mutlu haberi Vali açıkladı

Madencağı bölgesine giderek çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Ahmet Çınar, mutlu haberi gazetecilere verdi. Vali Çınar, “Yüzlerini de yıkadılar. Her şey normal. Durumları da iyi. Birazdan inşallah çıkaracaklar. TTK’nın Genel Müdürlüğümüzün bu konularla ilgili kazalarla ilgili tahliye ekibi Türkiye’nin en iyi, en tecrübeli, en profesyonel ekibi. Herkes işinin başında. Sağlık ekiplerimiz, AFAD müdürlüğümüz zaten TTK Genel Müdürümüzün koordinesinde her şey iyi gidiyor. Çok şükür Allah beterinden saklasın. Her şey normal” ifadelerine yer verdi.

Vali Çınar, kazanın oluş sebebiyle ilgili sorulara da, “Onlar teknik konular” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Kurtarma çalışmalarının ardından mutlu haber geldi

Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesine bağlı maden ocağında yerin eksi 340 ila 460 kodlarında meydana gelen göçükte kalan 2 işçiye ulaşıldı. Recep Yurtseven isimli maden işçisi ile kurumda 2009 yılında işe başlayan Mevlüt Karagöl isimli işçi, 16.00-24.00 vardiyasında çalıştıkları esnada göçük altında kaldı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sevk edilen sağlık ekibi, polis, AFAD ekibi bekleyişlerini sürdürüyor. Tahliye ekibi göçüğün meydana geldiği bölgede arama kurtarma çalışması yaptı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından işçilere sağ ulaşıldı. Maden ocağındaki tahkimat çalışmalarının ardından işçiler bulundukları yerden kurtarılarak yer üstüne çıkartılacak.

Olayda yaralanan Ferdi Oral isimli işçi ise Atatürk Devlet Hastanesinde tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sertaç Özdemir - Barış Doğan