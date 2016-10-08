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Göğüs estetiğinde iz bırakmayan sistem

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karacalar, göğüs estetiğinde iz bırakmayan endoskopik koltuk altı yaklaşımına ilginin giderek arttığını söyledi.


08 Ekim 2016 13:26

Karacalar, “Göğüs altı kıvrımı gelişmemiş genç kızlarda, iz bırakmadan sonuç alınması nedeniyle ilk tercih olabiliyor. Öte yandan, göğüs büyütme ameliyatlarında silikon protez güvenle kullanılıyor. Meme başı tekniğinin duyu ve süt verme ile ilgili olumsuz etki riski biraz daha fazla olduğundan, göğüs üzerinde iz bırakmadan silikon yerleştirmenin en güvenilir yolu koltuk altından yerleştirilmesi” dedi.

Endoskopik koltuk altı tekniğinin klasik koltuk altı tekniklerinden farklı geliştiğine değinen Prof. Dr. Ahmet Karacalar, ”Klasik yaklaşımda koltuk altından tamamen körleme çalışılarak göğüs cebi hazırlanır ve silikon protez konur. Ancak işlemin görmeden yapılması travmayı arttırırken, silikon cebinin simetrik hazırlanamaması, duyu sinirlerine hasar gibi eksileri vardır. Endoskopik göğüs büyütme tekniği ile koltuk altından kamera ile görerek işlemi yapmak mümkün olmaktadır. Bu teknik ile travma en aza indirgenirken, protezin yukarı kayması, asimetri, duyu kaybı gibi sorunların da önüne geçilmektedir. Minimal travma nedeniyle iyileşme daha hızlı ve en düşük komplikasyon oranı ile seyretmektedir. Klasik tekniğe göre hastanın iyileşme hızı ve işe dönüşü oldukça çabuk oluyor. Bu yöntem için ayrıca özel cihazlar kullanılmaktadır. Videokamera, teleskop, ışık kaynağı, koltuk altından tüneli gösterecek ekartör, cebi hazırlamak için endo aletler gibi yüksek teknoloji ürünü donanımlar gerekiyor” şeklinde konuştu. 


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