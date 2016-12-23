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Göğüs estetiğinde yağ enjeksiyonu ve silikon arasındaki 10 fark

Estetik cerrahi kapsamında sıkça uygulanan ameliyatlardan biri olan meme büyütme ameliyatı, kadınların en çok ilgi gösterdiği operasyonlar arasında yer alıyor.


23 Aralık 2016 09:22

Birden çok meme büyütme yöntemi bulunduğunu belirten Dr. Defne Erkara bu yöntemlerin farklarını hakkında bilgi verdi.

Ülkemizde göğüsleri küçük pek çok kadın var diyen Dr. Defne Erkara, “Bazılarının memeleri neredeyse normal bir erkek memesi şeklinde. Bir başka grup kadında ise doğum ve emzirme dönemleri sonrasında zaten küçük olan memelerde sarkma ya da daha da küçülme oluşabiliyor. Ne yazık ki kadının öz güvenini son derece kötü yönde etkileyen bu durumun ameliyat dışı bir tedavisi yok. Çok az olan meme dokusu yağ ya da krem sürülerek, sprey sıkılarak büyütülmüyor. Piyasada bu amaçla satılan birçok ürün mevcut. Bunları kullanan kişilerden edindiğim bilgilere göre olsa olsa sadece adet dönemine benzer bir şişlik oluşuyormuş. O da işlem bırakıldığında tamamen kayboluyormuş'' şeklinde konuştu.

Yağ enjeksiyonu hakkında bilgi veren Dr. Erkara, ''Biz plastik cerrahların vücut ve yüze şekil verme amaçlı çok severek kullandığımız bir yöntem. Göğüs büyütme amaçlı da kullanım mümkün meme bezi ile göğüs kası arasına seviye seviye verilen yağ dokusu ile memeye şekil vermek mümkün oluyor. Ancak ne yazık ki memeye takılan meme silikonlar kadar başarılı sonuçları elde etmek mümkün olmuyor. Ama yine de bazı şekil bozukluklarını ve eşitsizlikleri eşitlemek için kesinlikle güvenle kullandığımız bir cerrahi işlem'' ifadelerini kullandı.

Dr. Erkara, meme silikonu ve yağ enjeksiyonu ile meme büyütme işlemleri hakkında karşılaştırma yaparak şu bilgileri veriyor:

''Yağ enjeksiyonu yönteminde kişinin kendi dokusu kullanılıyor. Ameliyat uzun sürüyor. Aynı anda yağ alınan bölgede incelmeye oluyor. Çok büyütme mümkün olmuyor. Birkaç kez tekrar gerektirebildiği için pahalı bir operasyon. Doğal görünüm sağlıyor. Memedeki şekil bozukluğunun düzeltilmesinde etkili. Zayıf kişilerde yeterli yağ olmadığı için başarı oranı düşük oluyor. Bundan dolayı meme dokusu şart.''
''Meme silikonu yönteminde ise, slikon implant yönteminde ise yabancı cisim kullanılıyor. Ameliyat süresi yağ enjeksiyonu yöntemine göre daha kısa. Yağ alınan bölgede incelme olmuyor. Meme istenen boyuta getirilebiliyor. Tek seferde yapılıyor ve ömür boyu gidiyor. Daha dik, sarkmayan görünüm elde edilebiliyor. Memede şekil bozukluğu varsa ek olarak yağ enjeksiyonuna ihtiyaç duyulabiliyor. Tek operasyonda bittiği için yağ enjeksiyonuna göre daha ucuz. Kişilerin kilosu ile bağımsız, herkese yapılabiliyor. Göğüs dümdüz olsa bile uygulanabiliyor.''
 


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