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'Göğüste fark edilen kitleler, kanser belirtisi olmayabilir'

İstanbul Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi bölümü doktorlarından Prof. Dr. Şükrü Aktan meme kanseri farkındalık ayı kapsamında göğüste fark edilen kitleler ile ilgili yanlış bilinen 8 gerçeği açıkladı.

Göğüste fark edilen kitleler, kanser belirtisi olmayabilir

13 Ekim 2016 16:05

İstanbul Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi bölümü doktorlarından Prof. Dr. Şükrü Aktan, meme kanseri farkındalık ayı kapsamında göğüste fark edilen kitleler ile ilgili yanlış bilinen 8 gerçeği açıkladı. Göğüste fark edilen kitlenin, büyük ihtimalle kanser olduğu düşüncesinin yanlışların başında geldiğini belirten Aktan, “Kadınların memelerinde fark ettikleri kitlelerin 10 tanesinden 8’i kanser değildir. Bu kitlelerin kist (içi sıvıyla dolu bir kese) veya fibroadenoma (anormal ancak kanser olmayan bir kitle) olma ihtimali daha yüksektir. Bazı kitleler kadının adet döngüsü nedeniyle ortaya çıkıp daha sonra kaybolabilirler. Genellikle kitlenin ele nasıl geldiğine bakarak ne olduğunu anlayamazsınız. Ancak kendi vücudunuzu tanımanız ve tetkik edilmesi gereken değişimleri fark etmeniz çok önemlidir.Çünkü eğer farkettiğiniz bu kitle meme kanseri ise hayatınızı kurtarmış olabilirsiniz” dedi.

Aktan, “Göğüsümde bir kitle fark ettim ama mamografim normal, başka birşey yapmama gerek yok” diyen hastalar için yanlış şunları aktardı: “Mamografiniz normal olsa bile, memede bir kitle varsa doktorunuz biyopsi yaparak küçük bir parça alıp bunu tetkik etmek isteyebilir. Takip amaçlı yeni bir mamografi ve ultrason tetkiki yaptırmanız veya Emar çektirmeniz gerekebilir. Doktorunuz kontrollerinizin sıklığını artırmanızı da önerebilir”.

Prof. Dr. Şükrü Aktan doğru bilinen yanlışları da şu şekilde sıraladı: “Yanlış 3: ‘Kanser olan meme kitleleri ağrı yapmaz’
Gerçek: Bu her zaman doğru olmayabilir. Meme kanseri çoğunlukla ağrısız olmakla birlikte, ağrı duymuyor olmak meme kanseri ihtimalini tamamen ortadan kaldırmaz. ‘Enflamasyonlu meme kanseri’ erken evrede kırmızılık, şişlik, hassasiyet ve sıcaklık gibi belirtiler gösterir ve ele gelen kitle varsa bu ağrılı olabilir.
‘Emzirirken mememde fark ettiğim kitle kanser olamaz.’
Bu da her zaman doğru değildir. Emzirmek meme kanserine yakalanma riskinizi azaltıyor olsa da nadiren bu kitle meme kanseri olabilir. Fark ettiğiniz kitleyi ihmal etmeyin ve doktorunuza gidin. Doktorunuz ultrason tetkiki yapabilir veya başka önerileri olabilir.

‘Yaşım genç olduğu için elime gelen kitlenin meme kanseri olma ihtimali yok’
Bu düşünce gerçeği yansıtmamaktadır. Her yaşta memede fark edilen kitlelerin doktorunuz tarafından incelenmesi gerekir.
Menopozdan sonra ve 50 yaşın üzerinde meme kanserine yakalanma riski daha yüksek olmakla birlikte, genç kadınlarda da ele gelen bir kitlenin meme kanseri olma ihtimali vardır.
‘Küçük kitlelerin kanser olma ihtimali büyük kitlelere göre daha düşüktür.’
Memedeki kitleler her boyutta olabilir ama kitlenin boyutu kanser olma olasılığını etkilemez.
Çok minik de olsa memenizde yeni, sıradışı bir kitle fark ettiğinizde doktora başvurun çünkü en küçük kitleler bile agresif bir kanser türünün habercisi olabilir.
‘Mamografimi yeni yaptırdım ve normaldi, elime gelen kitle için bir sene bekleyebilirim.’
Yakın zamanda sonucu normal çıkan bir mamografi çektirmiş olsanız bile, memenizde bir kitle fark ederseniz doktora başvurun.
Özellikle yoğun meme dokusuna sahipseniz veya kitle koltukaltı gibi saptanması zor bir bölgede ise, mamografide gözden kaçırılmış olabilir. Doktorunuz mamografinin tekrar edilmesini isteyebilir ancak sonuç gene normal çıkarsa sadece takip ederek beklemeyi önerebilir.
‘Ailemde meme kanseri yok, elime gelen kitle muhtemelen zararsız.’
Pek çok kadın ailesinde meme kanseri olan kimse yoksa, bu riski taşımadığını düşünür. Ancak bu doğru değildir. Amerikan Kanser Derneği’nin verilerine göre meme kanserine yakalanan kadınların en fazla yüzde 15’inin ailesinde bu hastalık vardır. Ailenizde meme kanseri olsa da olmasa da, memenizde fark ettiğiniz kitleleri ihmal etmeyin ve doktora başvurun. Unutmayın ki meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarır”.
 

Etiketler: göğüs


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