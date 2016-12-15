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Gök: Terör karşısında birlik olmayacaksak ne zaman olacağız

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, “Terör karşısında birlik olmayacaksak ne zaman birlik olacağız? En azından Türkiye bir müddet terörü konuşmalı, işbirliği yapmalıdır. Bugün de söylüyoruz, varsa yasal düzenlemeleriniz getirin Meclise’” dedi.

Gök: Terör karşısında birlik olmayacaksak ne zaman olacağız

15 Aralık 2016 15:50

CHP Grup Başkanvekili Gök, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, Anayasa değişikliği teklifinin 20 Aralık’ta Anayasa Komisyonunda görüşmelere başlanmasını eleştirdi. Gök, “Türkiye’nin öncelikli işi bu mudur? Cumartesi günkü terör saldırısının acılarını sardı da normalleşmiş midir? Onu tartışacak fikri ve ruhi yapı Türkiye’de var mıdır? Acılı ailelerin dramları, yaşadıkları trajediler, toplumun bütününde oluşan korku, panik, terörün yarattığı ağır psikolojik baskılar toplumun tümünü etkilerken, iktidar partisi aymaz şekilde ayın 20’sinde daha ölenlerin kanları yerden temizlenmemişken, daha olayla ilgili hastanelerde bulunan vatandaşlarımızın hastalık, yara durumları daha henüz iyileşmemişken, bunları tamamen kapatan anlayışla Anayasa görüşmelerine başlama kararı alıyor. Bir yandan ‘teröre karşı birlik olun’ diyeceksiniz, bir yandan da önerilen Anayasa değişiklik maddeleriyle toplumu neredeyse kutuplaştıran, yarı yarıya bölen anlayışın içerisinde nasıl beraber olacak? Anayasa görüşmeleriyle tekrar kutuplaşmalar, karşılıklı saf tutmalar, teröre karşı nasıl birlik olacaksınız? Terörün istediği toplumun kutuplaşması değil mi” ifadelerini kullandı.

Birlik ortamını iktidar partisinin yok ettiğini iddia eden Gök, “Bizde geçen hafta AKP grubuna teklif ettik. ‘Gerekirse bütçe görüşmelerindeki bütün konuşmalarımızı geri çekeriz, eğer terör karşısında gerekli gördüğünüz, terörün bitirilmesine dönük yasal düzenlemeleri getirin, derhal burada geçirelim. Bütçe görüşmelerinde bütün konuşmalarımızı geri çekmeye hazırız’ dedik. Dediler ki, ‘Bizim yasal mevzuat konusunda sıkıntımız yoktur’. Buyurun terörü önleyin. Birlik olalım, Cumhurbaşkanı ‘seferberlik ilan edelim’. Neyin seferberliği? Bu kabul edilemez. Türkiye’ye yapılabilecek en büyük yanlışlardan bir tanesidir. Başkanlık, rejim tartışmaları Türkiye’yi ayrıştırmayacak mı? Birleştirecek mi? Hepimizin görüşleri belli” şeklinde konuştu.

Terör saldırıları karşısında birlik olmanın önemine değinen Gök, “Terör karşısında birlik olmayacaksak ne zaman birlik olacağız? En azından Türkiye bir müddet terörü konuşmalı, işbirliği yapmalıdır. Bugün de söylüyoruz, varsa yasal düzenlemeleriniz, getirin Meclise. Türkiye’deki 80 milyon vatandaşın güvenliğini sağlayın, polislerimizin, askerlerimizin güvenliğini sağlayın. Yapılan bütün konuşmalar havadadır. Anayasa değişiklik önerilen maddelerin tümüne yakını afaki, ucube, uygulanması halinde çok ağır sorunlar çıkartacak ve bir keyfi tek ada yönetimi hayata geçirecek anlayışlardır. Türkiye’nin içinde bulunduğu krizlerin derinleşmesini sağlayacaktır” dedi.

Maliye Bakanlığının tebliğ yayınladığını belirten Gök, bu varlıkların sorgusuz sualsiz sisteme alınacağını söyledi. Gök, “Tebliğin en dikkat çeken yönü, kanunun çizdiği çerçeveyi aşmış olması. Oysa tebliğler yasanın uygulanmasına açıklık getirme amacını taşır, yasaların çizdiği sınırlarda kalmak zorundadır. Böyle bir ortamda çıkarılan tebliğle, suç ve suçluyla mücadelenin terk edilmesi öngörülüyor. Yasanın böyle bir amacının olmamasına karşın tebliğ ile yapılan düzenleme ile kara para aklanması, terörün finansmanının önlenmesine yönelik şüpheli işlem bildiriminde bulunulması, suç ve suçluyla mücadele edilmesi ortadan kaldırılmıştır. Maliye Bakanlığındaki düzenleme ile hem hukuk devleti olma ilkelerini hem de uluslararası sözleşmelerdeki taahhütlerine aykırı hareket eden bir düzene geçmek üzereyiz. Türkiye’de kara para aklandığı iddiaları ile ilgili çok ağır suçlamalar yöneltilebilir” şeklinde konuştu.

Etiketler: CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, terör


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