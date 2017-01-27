Boyner Grup'un sosyal girişimcileri destekçileriyle buluşturmak için kurduğu 'Buluşum' Platformu’ndan destek alarak, Türkiye'deki zanaatı ve zanaatkarları dünyaya tanıtmak amacıyla kurulan 'Ustamdan Projesi'nin kurucularından Gökçe Gülcüler, "Ustamdan projesi, Anadolu kültürünün dünyaya tanıtılmasına yardımcı olacak. bulusum.biz sitesi üzerinden 35 bin TL toplamayı amaçlıyoruz. Ustaların zanaatları ile tanınmış markaların buluşacağı bir köprü kuracağımızı umuyorum. Anadolu'nun değerleri ile zanaatın gelecek kuşaklara aktarılmasını, yerel değerleri tanıtmayı ve bu değerler ile sürdürülebilir ekonomiler oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

"Anadolu'nun kültürel mirasının gelecek nesillere de taşınmasını planlıyoruz"

Bir arkadaşıyla 2013 yılında fıstık hasadı şenliğine katılmak ve Gaziantep'i keşfetmek için yola çıktıklarını ve bu sırada Bakırcılar Çarşısı'ndaki Mehmet Usta ile tanışmalarıyla bu fikrin ortaya çıktığını dile getiren Gülcüler, daha sonra "Acaba Anadolu'da kaç zanaatkar usta, onları keşfetmemizi bekliyor?" sorusuyla yola çıktıklarını belirtti. Gülcüler, "Türkiye'de zanaatı ve zanaatkarı kucaklayan 'Ustamdan Projesi', Anadolu'ya ait ürünleri ve Anadolu kültürünü dünyaya tanıtmayı, taşrada yer alan ustalar ve çıraklar için istihdam imkânı sağlamayı, böylelikle her bölgede o bölgeye özel ekonomik sürdürülebilir değerler oluşturmayı, bir yandan da yerel kültürel değerleri gün yüzüne çıkarmayı hedefliyoruz. Buluşum sayesinde bin yıllık usta ellerin hikayelerinin kısa film serisi ile ölümsüz hale getirilmesi, oluşturulacak Dijital Zanaat Kütüphanesi ile kayıt altına alınması ve böylelikle Anadolu'nun kültürel mirasının köklü değerlerinin projemiz ile gelecek nesillere de taşınmasını planlıyoruz" diye konuştu.

Gülcüler, projenin önemine değinerek sözlerini şöyle tamamladı: "Biz Gaziantep'e gitmeseydik ne Mehmet Usta'dan ne de zanaatından haberimiz olacaktı. Kim bilir Anadolu'nun kaç farklı şehrinde bizi hikayeleriyle bekleyen ustalar ve keşfedilmeyi bekleyen zanaatlar var dedik. Bu topraklarda binlerce yıllık zanaatları devam ettiren birçok usta var. Biz de bu zanaatları korumak için 'Ustamdan'ı kurma kararı aldık. Ustaların zanaatlarını insanlara ulaştırmak için bir köprü oluşturmaya karar verdik. Ustamdan projesi sayesinde Mehmet Usta'nın lületaşını, Ödemiş'teki Münise Usta'nın oyasını ve daha birçok ustanın ürünlerini büyük markalara uygun hale getiriyoruz. Böylece ustaların zanaatları büyük markaların kataloglarında bulunabiliyor. Bu toprakların değerlerini gün yüzüne çıkarmak ve kaybolmasını engellemek için önemli destek gerekiyor. Buluşum bizim için bir fırsat oluşturdu. Biz de bu imkanı geliştirmek için çalışıyoruz".