Gökçek 23,5 yıllık başkanlık görevine veda ediyor

Başkan Gökçek, 28 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’de olağanüstü toplanacak Belediye Meclisinde istifasını verecek ve Belediye Meclis üyeleri ile 23,5 yıldan bu yana sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına veda edecek. Hayatını kendi sesinden, "Ankara Keçiören Kalaba'da doğdum. Gazi Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldum. Sonra evlendim. Kıbrıs’ta askerliğimi yaptım ve iki evladım oldu. Çok çalıştım, limon sattım, yumurta sattım. Alnımın teriyle ekmeğimi kazandım. Ama asıl hayalim, milletime hizmet etmekti. Ve bir gün hayallerim gerçek oldu.

Doğduğum toprağa, Keçiören’e belediye başkanı oldum. Sonra minik yavrularımızın ellerinden tuttum. Hayatımın en anlamlı günleriydi. Ama kader bana başka yol çizdi. Hemşehrilerimin teveccühüyle önce Ankara milletvekili, ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. İlk günden itibaren canla başla çalıştım. Ankara’nın akmayan suyunu, kirli havasını, dar yollarını, trafik sıkıntısını, çöp sorununu ve daha birçok problemini kısa sürede çözdük” diyerek özetledi. Büyükşehir Belediyesinin 13 yıldır çıkarttığı haftalık Büyükşehir Ankara Dergisi'nde Gökçek'in çocukluğundan başlayarak bugüne kadar olan ilginç fotoğrafları yer aldı. 23.5 yıl sürdürdüğü Büyükşehir Belediye Başkanlığından ayrılacak Melih Gökçek'in hayatı şöyle:

Melih Gökçek, 20 Ekim 1948 tarihinde Ankara Keçiören'de doğdu. Babası avukat, annesi ev hanımıydı. Üç çocuklu bir ailenin en büyüğü olan Melih Gökçek, 5 yaşına kadar başkent Ankara'da ikamet etti. Babasının işi dolayısıyla Gaziantep’e taşınan Gökçek, ilk, orta ve lise eğitimini Gaziantep'te tamamladı.

Gazetecilikten sonra ticarete atıldı

1967 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanınca tekrar Ankara’ya yerleşti. Mülkiyede bir süre okuduktan sonra Gazi Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulunu bitirdi. Parlamento muhabirliği, gazete temsilciliği, Çalışma Bakanlığında özel kalem müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Askerliğini Kıbrıs Güzelyurt 'ta yedek subay olarak tamamladıktan sonra ticaret hayatına atıldı. Fotoğrafçılık ve market işletmeciliği yaptı.

Siyasete 1984 ANAP’tan başladı

Babasının Adalet Partisi Gaziantep İl Başkanı olması nedeniyle çocukluk yıllarından itibaren siyasetle iç içe büyüdü. İlk adımını da ANAP'tan 1984 yılında Keçiören Belediye Başkanı seçilerek attı. Buradaki 5 yıllık görevinin ardından bir süre Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü de yapan Gökçek, 1991 yılında Refah Partisi'nden Ankara Milletvekili oldu.

5 dönem üst üste başkanlık

2 yıl 3 ay milletvekilliği yapan Gökçek, 1994 yılında milletvekilliği devam ederken Refah Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday oldu ve seçimi kazandı. 1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde de aynı göreve yeniden seçilerek, 5 dönem üst üste Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan kişi olarak bir rekora imza attı.

Gökçek, 20 Ekim 1975 yılında Nevin Hanım ile evlendi. Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümünden mezun olan Nevin Gökçek, 30 yıl görev yaptıktan sonra öğretmenlikten emekli oldu. Nevin Gökçek, halen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SOS) onursal başkanlığını aktif olarak devam ettiriyor. Melih-Nevin Gökçek çiftinin oğulları Ahmet ve Osman ile iki de torunu bulunuyor.

Gökçek çiftinin hayatında 20 Ekim tarihinin ayrı bir önemi bulunuyor. 20 Ekim, Melih ve eşi Nevin Gökçek'in doğum günü ve hayatlarını birleştirdikleri gün olmasının yanı sıra Melih Gökçek'in milletvekili seçildiği gün olma özelliği taşıyor.

Uluslararası ödüller aldı

Melih Gökçek, 23.5 yılık belediye başkanlığında hayata geçirdiği yeni projeleriyle Ankaralıların takdirini kazanmanın yanı sıra aldığı ulusal ve uluslararası ödüllerle de bu başarısını taçlandırdı. Gökçek yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği dev projeler ve uyguladığı sosyal ve kültürel projelerle ilgili Avrupa Konseyi tarafından verilen “Avrupa Diploması, Avrupa Şeref Bayrağı, Avrupa Şeref Plaketi ve en büyük ödül olan Avrupa Ödülü'nü 8 yıl içinde alan Avrupa'nın tek kenti oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek yönetiminde uluslararası ilişkilerde de önemli adımlar attı. Kardeş Kentler Programı çerçevesinde Moskova, Seul gibi önemli kentlerle karşılıklı kültürel ve sosyal etkileşimler gerçekleştirdi. Başkent'i 23,5 yıl yöneterek kırılması güç bir rekora imza atan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Türkiye'ye örnek olan sosyal ve kültürel projeler gerçekleştirdi.