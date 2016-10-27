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Gökçek adaylığını açıkladı!

Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyesi Osman Gökçek, “Ankara Ticaret Odası’na tüccarlarımızın ve esnaflarımızın inşallah daha iyi bir noktaya gelebilmesi için Ankara'mıza yarar sağlayabilmek için aday olmak istiyorum ve adaylığımı açıklıyorum” dedi.

Gökçek adaylığını açıkladı!

27 Ekim 2016 16:38


ATO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci’nin görevinden istifa etmesinin ardından ATO Meclis Üyesi Osman Gökçek, ATO Başkanlığı’na adaylığını açıkladı. Gökçek, “Biraz önce sayın başkan istifalarını sunduğunu ilettiler. Yönetimden de birçok kişinin istifası olmuştur. Zannediyorum seçim kısa bir süre içerisinde tekrar yapılacak. Bende Ankara Ticaret Odası’na (ATO) tüccarlarımızın ve esnaflarımızın inşallah daha bir noktaya gelebilmesi için Ankara’mıza yarar sağlayabilmek için aday olmak istiyorum ve adaylığımı açıklıyorum” şeklinde konuştu.

"Ankara Ticaret Odası’nın itibarının daha iyi bir noktaya çıkabilmesi için çalışma arzusu içerisindeyim”
Bu süreç içerisinde başka rakiplerinde olacağına dikkat çeken Gökçek, “Eğer çıkacak olan rakipler varda şimdiden onlara başarılar diliyorum. Ama özellikle ifade etmek istiyorum ki Ankara'daki esnafımızın ve tüccarımızın daha iyi bir noktaya gelmesi için Ankara Ticaret Odası’nın itibarının daha iyi bir noktaya çıkabilmesi için çalışma arzusu içerisindeyim” ifadelerini kullandı.

“Bu seçimi çok önemsiyorum”
Gökçek, bir sene sonra bir seçimin olacağını kaydederek, “Bu seçim ara seçim bu seçimin sonucunda kazanan kişiler kim olursa olsun bir sen içerisinde bir sınav verecekler ve tekrar seçime girecekler. O yüzden bu seçimi çok önemsiyorum. Bana destek veren arkadaşlarımla birlikte aday olacağımı açıklıyorum” dedi.

“İstifalarını söylediğim gibi kendilerine sormak lazım”
Açıklamasının ardından Gökçek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin “İstifaları neye bağlıyorsunuz” sorusu üzerine Gökçek, “Onu istifa edenlere sormak lazım. İstifalar zannediyorum ki kendi aralarında verdikleri bir karar. Buna da saygı duymak lazım burası demokratik bir ortam. Hepsine saygı duyuyorum ama istifalarını söylediğim gibi kendilerine sormak lazım” karşılığını verdi.
Meclis toplantısına ilişkin sorulan bir soru üzerine ise Gökçek, “Gayet nazik ve nezaket içerisinde bir meclis toplantısı geçti ve istifasını veren Sayın Salih Bezci beyefendi bu konu ile alakalı Sayın Başkan herkesten helallik istedi. Gayet hoş bir konuşma yaptı. Herhangi bir gerginlik ve buna benzer bir şey olmadı” açıklamasında bulundu. 

Benan Özben


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