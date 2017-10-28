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Gökçek veda ederken gözyaşlarını tutamadılar

Melih Gökçek, 23,5 yıldır sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Gökçek’in veda konuşması esnasında belediye meclisi üyeleri gözyaşlarını tutamadı.

Gökçek veda ederken gözyaşlarını tutamadılar
Gökçek veda ederken gözyaşlarını tutamadılar - Foto Galeri

28 Ekim 2017 16:30

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı. Belediyenin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda Gökçek, 23,5 yılda yaptığı icraatlarla ilgili bir sunum ve veda konuşması yaptı. Gökçek’in veda konuşması esnasında belediye meclisi üyeleri gözyaşlarını tutamadı.

Belediye meclis üyelerine Melih Gökçek ile birlikte çekindikleri çerçeveli fotoğrafları hediye edildi.
Toplantıya tüm belediye meclis üyeleri başta olmak üzere belediye bürokratları, Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ASKİ Spor Kulubü güreşçileri Taha Akgül, Rıza Kayaalp’de katıldı. CHP’li ve MHP'li meclis üyeleri ise toplantıya katılmadı.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar için dev ekran yerleştirildi. Vatandaşlar Gökçek’in konuşmasını dev ekrandan izledi. 

Pelin Üzek Kılıç - Ömer Çetin - İbrahim Berat Yılmaz - Emre Yüzügüldü

Etiketler: Melih Gökçek

 

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