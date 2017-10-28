Gökçek’in yerine Ali İhsan Ölmez vekalet edecek

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Melih Gökçek başkanlığında olağanüstü toplandı. Belediyenin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda Gökçek, 23,5 yılda yaptığı icraatlarla ilgili bir sunum ve veda konuşması yaptı.

Gökçek, "Ben yıllarını AK Parti'ye vermiş bir kardeşinizim. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu hareket, milletimiz için sayısız fedakarlıklar yapmış ve yeni bir Türkiye’nin doğuşunu temin etmiştir. Türkiye duble yollarla, hızlı trenle, her kentte kurulan üniversiteyle, metroyal, denizi üstten ve alttan geçen köprü ve tünellerle Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti döneminde tanışmıştır. Yaşam kalitesini artıracak projelerin yanında, yüzlerce proje gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de İhtiyaç sahiplerine sahip çıkılmış, dar gelirli vatandaşların sosyal garantileri çoğaltılmıştır. Bu konuda AK Parti iktidarlarının ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkı inkar edilemez. Böyle bir siyasal iktidara belediyeler olarak biz de katkıda bulunmaya çalıştık. Genel Başkanım ve Liderim Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifam istenmiştir. Özellikle muhalif medya ve bazı milletvekilleri benim bu konuda yoğun bir tepki koyacağı düşünüp olayı kaşıdılar. Dikkat ederseniz en çok tweet atan Melih Gökçek cevap bile vermedi. Bu kadar sessiz kalışımın nedeni neydi? Melih Gökçek'in sessizliğin nedeni neydi? Ben bir dava ahlakından geliyorum. Benim davamda nefse uymak yoktur. Benim davamda şahsi çıkarlar için davaya zarar vermek yoktur. Benim davamda emir demiri keser. Türkiye olarak bugünlere kolay gelmedik. Amacımız, gelişmiş ve üreten bir Türkiye'ydi. İnsanları güven ve huzur içinde yaşayan bir Türkiye'ydi. Şimdi bunları gerçekleştiren bir iktidar ve lider var. Bu iktidar AK Parti, bu lider Recep Tayyip Erdoğan. Bizler bu umudu inşa ederken o gün liderimiz, benim belediye başkanlığı yaparak katkı sağlamam gerektiğini düşündü. Bugün ise istifa ederek katkı sağlamam gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden ben istifa etmeyerek partim için bir oy kaybına dahi yol açarsam bunun bir vebal olacağını düşünüyorum, inandığımız umutlara haksızlık olur diye endişe ediyorum. Başarısız olduğumu düşündüğüm, yorgun olduğumu düşündüğüm için değil, ya da herhangi başka bir kaygı nedeni ile değil, sadece ve sadece ülkemi lider ülke yapacağına inandığım Recep Tayyip Erdoğan'ın talebini yerine getiriyorum. Bana, olaya karşı çıkmam ve istifa etmemem konusunda çok baskı yapan oldu. Ben kendimde davamda iğne ucu kadar zarar verme hakkı bulamam" ifadelerini kullandı.

"Ben dava adamıyım, benim duruşum hep aynı çizgide olmuştur"

Bazılarının 'soruşturmalardan korktu' diyerek dedikodular yapmaya devam edeceğini söyleyen Gökçek, "23 yıldır dokunulmazlığı olmayan bir kişi olarak halkımın karşısındayım. Tek bir cezam yoktur. Benim hakkımda iftira niteliğindeki haberler yapanlara da seslenmek istiyorum. Ben dava adamıyım, benim duruşum 28 Şubat’ta da, Gezi Parkı eylemlerinde de, 17-25 Aralık’ta da 15 Temmuz FETÖ ihanetinde de hep aynı çizgide olmuştur. Ankara halkı, benim bu hizmet aşkıma 5 dönemdir oy vermiştir. Dünkü duruşumun anlamı neyse, bugünkü istifamın anlamı da odur. Davamıza olan sadakatimiz ve sevdamız tartışılamaz. Liderimize ve onun siyasetine zerre kadar zarar vermeyi, mazlum insanlara, tüm İslam alemine verilecek zarar kabul ederim. Bu nedenle 23.5 senedir aralıksız sürdürdüğüm Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığımdan istifa ediyorum. 23.5 yıl boyunca benimle birlikte Ankara için gecesini gündüzüne katan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin" şeklinde konuştu.

"Fitnecilere imkan verme onları helak eyle Yarabbi"

Gökçek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Son söz olarak bir duam olacak. bizden görünüp bizden olmayan görevleri liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile yakınlarının arasını açmak olan içimizdeki fitnecilere imkan verme onları helak eyle Yarabbi. Ankara’yı ve Ankaralıyı çok seviyorum. Çok güzelsin Ankara."

Gökçek, konuşmasında Eşi Nevin Gökçek’e de teşekkür etti.

Ali İhsan Ölmez vekalet edecek

Öte yandan Gökçek'in istifasının ardından 10 gün içinde Belediye Meclisi'nde seçim yapılacak. Başkan seçilmek için iki turda üçte iki çoğunluk aranacak. Bulunamazsa üçüncü turda en çok oyu alan isim seçilmiş olacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçim yapılana kadar Meclis Birinci Başkan vekili Ali İhsan Ölmez vekalet edecek.

Pelin Üzek Kılıç - Ömer Çetin - İbrahim Berat Yılmaz - Emre Yüzügüldü