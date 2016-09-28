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Gökçek’ten ikinci bir darbe girişimi iddialarıyla ilgili açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ikinci bir darbe girişimi olacağı iddialarına ilişkin,”Türkiye’de darbe olma ihtimalini binde bir görüyorum. O biri de niye görüyorum biliyor musunuz? Olmazsa olmaz diye. Artık Türkiye’de darbe falan olmaz. Yapamazlar” dedi.

Gökçekten ikinci bir darbe girişimi iddialarıyla ilgili açıklama

28 Eylül 2016 17:37
Gökçek’ten ikinci bir darbe girişimi iddialarıyla ilgili açıklama - Tıkla İzle

Rio Olimpiyatlarında Türkiye’ye tek altın madalya kazandıran ASKİ Spor Kulübü güreşçileri Taha Akgül ile Olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp’e Büyükşehir Belediyesi’nin hediye ettiği evlerin anahtarlarını takdim etmek üzere makamında konuk eden Başkan Gökçek, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Gazetecilerin ikinci darbe iddialarıyla ilgili sorusu üzerine Gökçek, şunları söyledi:

“Türkiye’de darbe olma ihtimalini binde bir görüyorum. O biri de niye görüyorum biliyor musunuz? Olmazsa olmaz diye. Artık Türkiye’de darbe falan olmaz. Yapamazlar. Niye yapamazlar? Yapmaya kalksalar, her şeyden önce askerler, Astsubaylar vatanına milletine bağlı subaylar tabancayı çeker tıpkı Ömer Halis’in yaptığı gibi onların anlına sıkarlar. Askeri sokağa dökmeleri imkansız. Böyle bir şey olmaz bunu gayet iyi bildikleri için uluslararası güçlerin denemeye kalktığı yeni taktikler var. Onun üzerinden gidecekler, ülkemizi parçalamak için. Özellikle Alevi-Sünni ayrıştırmasını yapmak, tahrik etmek için çok ciddi olarak organizasyonlar yapılmakta, özellikle DAEŞ’i ve PKK’yı kullanacaklar. Yeniden Ermenistan hayalini canlandırmaya çalışıyorlar ve bu arada da yeni olarak çıktı bu ortaya Yunanistan’ı tahrik etmeye başladılar. Yani böyle uluslararası organizasyonlar var. Bu tip plan ve projelerle hayallerini devam ettirmeye çalışıyorlar.”

“Türkiye’nin varlığı üst akılı rahatsız etmeye devam ediyor.”
Bazı uluslararası organizasyonların ekonomik olarak da Türkiye’ye darbeye vurmaya çalıştığını altını çizen Başkan Gökçek, “Türkiye’nin peşini bırakmayacaklar. Türkiye’nin varlığı beynelmilel güçleri, üst akılı rahatsız etmeye devam ediyor. Biz de kendi ülkemizde yaşadığımıza göre kendi haklarımızı sonuna kadar koruyacağız. Onlar istiyor diye bu ülkeyi bölüp, parçalayıp bırakamayız. Onun için darbe marbe olmaz Allah’ın izni ile ben buna inanmıyorum. Kaldı ki ben televizyonlarda kaç defa ne dedim,‘Bir darbe mi oldu televizyonlar kapanır, telefonlarla konuşamazsınız, elektrikler kesilir’ bunlardan biri olunca hiçbir yolu yok derhal sokağa dökülün. Dolayısıyla hiç bir şekilde darbe girişimleriyle muvaffak olmaları söz konusu olamaz” şeklinde konuştu.
 


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