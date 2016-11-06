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Gökçen Çatlı: "Babamın suikastı en kısa zamanda aydınlanacaktır"

Abdullah Çatlı’nın kızı Gökçen Çatlı babasının ölümünün en kısa zamanda aydınlanacağına inandıklarını söyledi.

Gökçen Çatlı: &quot;Babamın suikastı en kısa zamanda aydınlanacaktır&quot;

06 Kasım 2016 13:31
Gökçen Çatlı: "Babamın suikastı en kısa zamanda aydınlanacaktır" - Tıkla İzle

Abdullah Çatlı’nın ölümünün 20'nci yılı nedeniyle Nevşehir’e gelen Gökçen Çatlı babası için okutulan Mevlid-i Şerif programına katıldı. Gökçen Çatlı, yaptığı açıklamada "Bu tarz büyük suikastlarda, kazalarda çok çabuk deşifre olmaz suikast makamları. Ben babamın suikastının da yakın dönemde aydınlanacağına inanıyorum. Devletimizdeki bilgilerin ortaya çıkarılacağını ve adaletin tecelli etmesi adına bunun takipçisi olacağına inanıyorum. Bizim elimizde bu konuyla ilgili net bir bilgi yok. Şüpheler doğrultusunda resmi makamlarımız harekete geçecektir diye düşünüyorum" dedi.

Abdullah Çatlı’nın ölümünün FETÖ terör örgütü ile bağlantılı olup olmadığı sorusuna da cevap veren Gökçen Çatlı, "Bizim gözümüzde yabancı örgütlerle çalışan her türlü örgüt şüpheli konumundadır" diye konuştu.
Çatlı, "Yabancı örgütlerle, makamlarla çalışan her türlü örgüt bizim için şüpheli konumundadır. Yerli ve milli örgütlere düşmanlık besleyen her örgütün organize bir işi olduğunu düşünüyorum. Bunun yakın dönemde ortaya çıkacağını düşünüyorum. Kelimeler üstünden net bir bilgi olmadan hareket etmek benim ciddiyetime aykırıdır" ifadelerini kaydetti. 

Coşkun Sağlamdin

Etiketler: abdullah çatlı, Gökçen Çatlı


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