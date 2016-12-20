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Gökhan Değirmenci: Kötü gidişe dur demek istiyoruz

Gaziantepspor genç file bekçisi Gökhan Değirmenci, hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş maçını kazanıp kötü gidişe 'dur' demek istediklerini söyledi.

Gökhan Değirmenci: Kötü gidişe dur demek istiyoruz

20 Aralık 2016 09:31

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynanacak olan maçın hazırlıklarını sürdüren Gaziantepspor’da moraller oldukça düşük. Gaziantepspor’un genç file bekçisi Gökhan Değirmenci Beşiktaş maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“İkinci yarıya seri galibiyetlerle başlamamız gerekiyor”
İlk yarının son haftasında deplasmanda zorlu bir rakibe karşı oynayacaklarını hatırlatan Değirmenci, "İnşallah bu son hafta Beşiktaş maçını iyi geçiririz. Bu ligin nereden ne çıkacağı belli olmuyor. Her zaman umudumuz var. Beşiktaş karşısında iyi mücadele edip kötü gidişe dur demek istiyoruz. Devre arasında yeni hocamız ile birlikte çok iyi bir kamp dönemi geçirip ikinci yarıya seri galibiyetlerle başlamamız gerekiyor. İyi bir seri yakalamamız gerekiyor ki üst sıralardaki takımlara yaklaşalım puan avantajı olarak da bizim üstümüzdeki Rize’den sonra bir açılma var gibi gözüküyor ama dediğim gibi 3-4 maçlık seri galibiyetle fark kapanacaktır” dedi.

“Gaziantepspor’u hakkettiği yere getireceğimizi düşünüyorum”
Sezon başından bu yana iyi bir takım olduklarına dikkat çeken Değirmenci, "Gerçekten iyi bir takımız bunu biliyoruz ama şansızlıklar bireysel hatalarımız. Biz bu hataları en aza indirdiğimiz zaman ikinci yarıda Gaziantepspor’u hakkettiği yere getireceğimizi düşünüyorum. Şu an bakıldığı zaman hiç beklemediğimiz bir konumundayız. İnşallah ikinci yarıda bunu düzeltip Gaziantepspor’u üst sıralara çıkaracağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Kazım Uzunöz 

 

Etiketler: Gökhan Değirmenci


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