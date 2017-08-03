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Gökhan Gönül 6 hafta yok

Beşiktaş, ameliyat olan Gökhan Gönül'ün 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Gökhan Gönül 6 hafta yok

03 Ağustos 2017 09:39

Siyah-beyazlı takımda Gökhan Gönül şoku yaşanıyor. Tecrübeli oyuncunun sağ bacağında oluşan ağrı şikayeti nedeniyle yapılan tetkikler sonucu; sağ tibia (kaval) kemiğinde stres reaksiyonu ve kemik zarı (periost) ödemi tespit edildi. 32 yaşındaki sağ bek, konulan teşhisin ardından başarılı bir ameliyat geçirdi.

Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başarılı oyuncumuz Gökhan Gönül'ün sağ bacağında oluşan ağrı şikayeti nedeniyle yapılan tetkikler sonucu; sağ tibia (kaval) kemiğinde stres reaksiyonu ve kemik zarı (periost) ödemi tespit edilmiştir. Bu sorunun ileride stres kırığına dönüşmesini engellemek ve iyileşme sürecini hızlandırmak amacıyla bugün Acıbadem Fulya Hastanesi'nde, Sağlık Kurulu Başkanımız Dr.Sarper Çetinkaya tarafından oyuncumuz ameliyat edilmiştir. Operasyonu başarılı geçen oyuncumuzun 6 hafta sonra takım ile çalışmalara başlaması planlanmıştır. Beşiktaş Ailesi olarak Gökhan Gönül'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadelerine yer verildi.


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