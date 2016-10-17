Siyah-beyazlı takımın Türk asıllı İsviçreli oyuncusu Gökhan İnler, UEFA'nın resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a transferinin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, "Türk takımlarının benimle ilgilendiğini neredeyse her gün duyuyordum ancak transferin gerçekleşmesi bu zamana kısmet oldu. Yıllardır takip ettiğim harika bir kulübe geldim. Çocukken Türkiye'deki derbi maçları izler ve İsviçre'de büyüdüğüm eve çok yakın yerde yapılan Beşiktaş kamplarını izlemeye giderdim. Beşiktaş her zaman kalbimdeydi. Beşiktaş'a gelerek çocukluk hayalimi gerçekleştirdim" diye konuştu.

"Napoli maçı için heyecanlıyım"

Gökhan İnler, Beşiktaş forması ile eski takımı Napoli'ye karşı oynayacağı için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Napoli ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesini sabırsızlıkla beklediğini vurgulayan Gökhan, "4 sezon forma giydiğim ve gelişimime büyük katkı sağlayan kulüple karşılaşacak olmak heyecan verici. Udinese'de oynarken San Paolo Stadı'na çıkmış ve onlara gol atmıştım ama şimdi Napoli'ye eski futbolcuları olarak dönmek harika bir his. Arkadaşlarımı tekrar görmek ve onlara karşı oynamak güzel olacak" açıklamasını yaptı.

Başarılı oyuncu, İstanbul'da ilk günlerinin kolay olmadığını dile getirerek, takım arkadaşları ve teknik direktörünün yardımıyla adaptasyon sürecini aştığını ifade etti.