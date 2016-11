Kartal Yuvası mağazalarında bugün siyah-beyazlı futbolcu Gökhan İnler taraftara imza dağıttı. Meydan AVM'de düzenlenen imza töreninde tecrübeli orta saha soruları da yanıtladı.

32 yaşındaki futbolcu taraftarın ilgisinden memnun olduğunu ifade ederek, "Benim için ve onlar için özel bir gün" diye konuştu.

"Takım gayet iyi"

Önlerinde zorlu bir fikstür olduğunun hatırlatılması üzerine Gökhan İnler, şöyle konuştu:

"Ocak ayının sonuna kadar her 3-4 günde bir maçımız var. Her maçın kazanılması lazım. Her maçı final gibi görmemiz lazım. Herkesin iyi hazırlanıp, iyi dinlenmesi lazım ve bunun için elimizde de yeterince oyuncumuz var. Herkesin kendini göstermesi lazım bu dönemde. Takım gayet iyi durumda ve milli maçların ardından baya birlikte olacağız. Bizim hedefimiz her maçı yenmek."

"Kiev'de galip gelmemiz lazım"

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın bir üst tur şansını da değerlendiren İnler, "Napoli'ye karşı 4 puan almak harika bir şey. Bu takıma karşı herkes puan alamaz. Önümüzdeki bu iki maç final maçları olacak. Hem evimizde hem de Kiev'de bir üst tur için galip gelmemiz lazım. Her maç değişebilir ve bu sebeple herkesin hazır olması gerek" dedi.

"Şampiyonluk için erken"

Beşiktaş'ın herkese ve her takıma karşı gücü olduğunu dile getiren 32 yaşındaki orta saha, "Şampiyonluk için şimdi konuşmak doğru değil bence. Daha çok maçımız var, her şey olabilir. Her maça yüzde yüzümüzü vermemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Tolgay Arslan ve Napoli söylentileri

Napoli Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin Tolgay Arslan'ı över nitelikte konuşmaları hakkında da görüşlerini aktaran Gökhan İnler, "Ben de duydum. Sarri'ye Napoli ile oynanan maçtan sonra genel olarak konuştuk. Oyunculardan da övgüyle bahsetti. Tolgay zor günler geçirdi ama kendisi biz takım arkadaşları olarak yardımımızla da iyi bir performans sergiliyor. Bence iyi bir futbolcu ve kariyerinde daha iyi yerlere de gelebilir" şeklinde konuştu.

Beşiktaş taraftarından övgüyle bahseden Gökhan İnler, "Bu formayla Beşiktaş için hepimizin kalbiyle sahada mücadele etmesi gerekiyor. Bu takımda da bunu görüyorum. Beşiktaş güzel bir aile. Uzun yıllar bu takımda oynayabilirsem benim için çok güzel olur" dedi.