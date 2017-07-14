Gökhan İnler: 'İstanbul’da kalmak istedim'

Medipol Başakşehir, kadrosuna kattığı ve en son Beşiktaş’ta oynayan yıldız futbolcu Gökhan İnler için İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda imza töreni düzenledi. Törende konuşan Gökhan İnler, “Bugünlere kendim geldim. Kimse hediye etmedi. Onun için her kararımdan eminim. Beşiktaş ile sözleşmeyi feshettikten sonra İtalya’dan birçok takım teklifte bulundu. Atalanta çok ciddi teklif verdi. Başakşehir ile iyi bir görüşme oldu. İstanbul’da ortam kurdum. Onun için kalmak istedim. Sonuçta bu proje ve hedeflerle kabul ettim” şeklinde konuştu.

“Takımda hoca için ilk seçenek değildim”

Beşiktaş’tan çok oynatılmamasının hatırlatılması üzerine İnler, “Şenol Güneş’in kararı. Ona saygı duyuyorum. Ben profesyonelim. Her zaman yüzde yüzümü verdim. Sonuçta bu bir takım oyunu. Takımda hoca için ilk seçenek değildim. Başkanla özel bir görüşmem oldu. Ben de yoluma baktım” diye konuştu.

Oğuzhan Ort