Ünlü şarkıcı Gökhan Özen 6 yıl önce evlendiği eski bakan Mehmet Sevigen'in kızı Selen Sevigen ile anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı.

ÖZEN VE SEVİGEN YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Gökhan Özen ile Selen Sevigen'in yazılı açıklaması şöyle: Üzülerek belirtiriz ki evlilik birliğimizi aldığımız ortak karar sonucu sonlandırmış bulunuyoruz.

Kutsal bildiğimiz ve gözler önünde yaşamayı tercih etmediğimiz aile yaşantımıza ve özel hayatımızın mahremiyetine bugüne kadar ve bundan sonraki sürecinde saygı gösteren tüm değerli basın mensuplarına teşekkür ederiz.

Saygılarımızla."