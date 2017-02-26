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Gökhan Saral: 'Amaç skora mobingtir'

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Şenol Güneş Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, taraftarlarının haklarını başka kulübün taraftarını cezalandırma düşüncesizliği ile savunmaya çalışmanın basiretsizlik olduğunu belirterek, amacın skora mobing olduğunu söyledi.

Gökhan Saral: Amaç skora mobingtir

26 Şubat 2017 11:59

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan ve 1-1 beraberlikle biten maç öncesi Atiker Konyaspor yönetiminin bilet fiyatlarını 900 TL'den 120 TL'ye indirmesine tepki koyarak müsabakayı tribünde taraftarların arasında izleyen Gökhan Saral, twitter hesabından yaptığı açıklamayla Atiker Konyaspor cephesine tepki gösterdi.

Saral, 'Trabzonszpor üzerinden mesaj vermeye çalıştık' açıklamalarının çelişkili olduğunu belirterek, "Trabzonspor üzerinden, Atiker Konyaspor yönetiminin mesaj vermeye çalıştık açıklamaları da ne yaman çelişkidir. TFF bilet üst tavan fiyatlarını sınırlamalıdır. Hz.Mevlana'dan, sözlerinden nasibini alamamış, feyizlenememiş, düşüncesiz ve de hesapsız kararsız duruşlar. Sizce Konyaspor yönetimi amacına ulaştı mı? Taraftarının haklarını başka kulübün taraftarını cezalandırma düşüncesizliği ile savunmaya çalışmak basiretsizliktir. Amaç skora mobingtir" dedi. 

Gökmen Şahin

Etiketler: gökhan saral, Trabzonspor


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