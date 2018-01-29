Gökhan Saral: 'Maç bizim hakkımızdı ama Fenerbahçe'yi elimizden kaçırdık'

Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Gökhan Saral, müthiş bir atmosferde güzel bir maç oynadıklarını belirterek, "Üzgünüz Fenerbahçe'yi yine elimizden kaçırdık. Burada galip gelmeyi çok istiyorduk. Bizim hakkımızdı ama elimizden kaçırdık. Bugüne kadar hakemler hakkında çok konuşmadım ama hakem maçı çok kesti. Verdiği kararlarla karşı takımı biraz kolladı diyebilirim. Sonuç olarak biz maçı almalıydık. Öndeydik, duran toptan yine gol yedik. Bu maç Trabzonspor'un oyun olarak hakkıydı. Özellikle ikinci yarıda çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Trabzonspor büyüklüğünü taraftarı ile camiasıyla ve misafir perverliğiyle gösterdi. Trabzonspor'a yakışır bir şekilde güzel bir maç oldu, galip gelebilseydik çok iyi olurdu"dedi.

"Biz hakemlerle oynamayacağız"

Ali Palabıyık'ın 4. kez Trabzonspor-Fenerbahçe maçına atanmasına, bordo-mavili yöneticilerin tepki göstermediği şeklinde yapılan eleştirilere ise Saral, "Biz Trabzonspor olarak fair-play ruhu ile sahada futbol oynuyoruz. Trabzonspor olarak Türk futboluna katkıda bulunmaya devam edeceğiz ve hakemlerle oynamayacağız. Fenerbahçe ile bir mücadelemiz var. Fenerbahçe ile eski köklü kanayan yaralarımız var. Trabzonspor kendi şehrine, tarihine, futbolcusuna ve taraftarına yakışır bir şekilde Fenerbahçe kulübünü ağırladı ve yolcu etti" ifadelerini kullandı.

Saral, "Biz Trabzonspor'u yönetiyoruz. Üst kimlik olarak düşünüyoruz. Biz sahadaki hakemle, saha dışı oyunlarla bizim hiç bir zaman işimiz olmamıştır. Biz temiz futbol için mücadele ediyoruz. Bunun içinde mücadele etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Bu hakemin sürekli bizim maçlarımıza atanması tesadüf değildir"

Saral, hakem Ali Palabıyık'ın sürekli Fenerbahçe ile oynadıkları maçlara atanmasının tesadüf olmadığını belirterek, "Bizler bugün Trabzonspor'u yönetenleriz ama taraftarıyız. Hakemlere söz etmekten korkan bir yöneticide değilim. Trabzonspor'un ve taraftarlarımızın menfaatleri için bir duruş sergiliyoruz. Hakemin performansını spor kamuoyu değerlendirecektir. Bu hakemin sürekli bizim maçlarımıza atanması bir tesadüf değildir. Bunu bizlerde biliyoruz. Biz Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda gerekeni yapıyoruz. Trabzonspor taraftarının hakkını hiç kimse yiyemez ve yedirmeyiz. Biz sahada konuşuyoruz. Saha dışı konuşmuyoruz" diye konuştu.

"Trabzonspor ile uğraşanların sonu bellidir"

Saral, Trabzonspor ile uğraşanların sonunun belli olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı, " Trabzonspor ile uğraşanların sonu bellidir. Geçmişte bir hakem vardı. İsmini vermek istemiyorum. Şimdi ne yapıyor. Trabzonspor ile masa dışı, saha dışı hareketlerle oynamaya çalışan hakemlerin, diğer takım yöneticilerinin sonunu hep beraber gözlüyoruz. İzliyoruz ve sizlerde seyredeceksiniz" diye belirtti.

Gökmen Şahin