Spor Toto Süper Ligi'in 10 haftasında oynanan Beşiktaş - Trabzonspor müsabakasının yankıları sürüyor. Hakem Mete Kalkavan'ın, saha içindeki performansı farklı tartışmaları da beraberinde getirdi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın, "Biz Trabzonspor'u 10 kişi de yenerdik" sözlerine Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Akyazı Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, kendisine ait Twitter hesabından tepki gösterdi. Saral, "Başarı dediğinizin altında ne var ki bu baskı size sürekli kendinizi ifşa ettiriyor Sn. Orman. 'Q7 kırmızı kartlık ne olmuş. Biz Trabzonspor'u 10 kişi de yenerdik', sanki gerideydik gibi garanti sözler. Bu ne özgüven, kime bu güven? Trabzonspor eksik kadroyla sizi evinizde hapsetti. Birileri size kalkan olmuş, haksız puan içinize dert olmuş. Bir basına yasak. Bir hata yaptım yasak yanlıştı. Süleyman Seba lider başkandı, saygındı. Sonuç, 61 beden elbiseye herkes özenir fakat bazılarına sizin gibi bol gelir. Trabzonspor'un tarihini size Akyazı da alın teri ile hatırlatmak sözümüzdür" ifadelerini kullandı.

Gökmen Şahin