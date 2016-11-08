Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Gökhan Saral'dan Fikret Orman'a tepki

Gökhan Saral'dan Fikret Orman'a tepki

Trabzonspor Akyazı Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın, "Biz Trabzonspor'u 10 kişi de yenerdik" sözlerine tepki gösterdi.

Gökhan Saraldan Fikret Ormana tepki

08 Kasım 2016 10:14

Spor Toto Süper Ligi'in 10 haftasında oynanan Beşiktaş - Trabzonspor müsabakasının yankıları sürüyor. Hakem Mete Kalkavan'ın, saha içindeki performansı farklı tartışmaları da beraberinde getirdi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın, "Biz Trabzonspor'u 10 kişi de yenerdik" sözlerine Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Akyazı Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, kendisine ait Twitter hesabından tepki gösterdi. Saral, "Başarı dediğinizin altında ne var ki bu baskı size sürekli kendinizi ifşa ettiriyor Sn. Orman. 'Q7 kırmızı kartlık ne olmuş. Biz Trabzonspor'u 10 kişi de yenerdik', sanki gerideydik gibi garanti sözler. Bu ne özgüven, kime bu güven? Trabzonspor eksik kadroyla sizi evinizde hapsetti. Birileri size kalkan olmuş, haksız puan içinize dert olmuş. Bir basına yasak. Bir hata yaptım yasak yanlıştı. Süleyman Seba lider başkandı, saygındı. Sonuç, 61 beden elbiseye herkes özenir fakat bazılarına sizin gibi bol gelir. Trabzonspor'un tarihini size Akyazı da alın teri ile hatırlatmak sözümüzdür" ifadelerini kullandı. 

Gökmen Şahin

Etiketler: Fikret Orman, gökhan saral


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!