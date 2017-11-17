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Gökhan Saral’dan Kosif’e sert yanıt

Trabzonspor takım kaptanı kaleci Onur Recep Kıvrak’ın, bir televizyon kanalına geçtiğimiz günlerde yabancı kuralıyla ilgili yaptığı açıklamalara cevap veren Fenerbahçeli yönetici Selim Kosif’e yanıt, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral’dan geldi.

Gökhan Saraldan Kosife sert yanıt

17 Kasım 2017 11:32

Trabzonspor ile Fenerbahçe camiaları arasında süren sessizlik Trabzonspor kaptanı Onur Kıvrak’ın yabancı kuralı ile ilgili yaptığı açıklamalar üzerine bozuldu. 2010-2011 sezonundan beri iki kulüp arasındaki soğuk rüzgarlar, Muharrem Usta’nın başkanlık görevine gelmesinin ardından rafa kalkmıştı. Ancak Fenerbahçeli yönetici Selim Kosif’in, kaleci Onur’un bir televizyon kanalına yaptığı açıklamalara cevap vermesiyle iki kulüp arasında sözlü atışma yeniden başladı.

"BOYUNU BİR HAYLİ AŞAR"

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kosif’e şöyle yanıt verdi:

"Trabzonspor üzerinden suni prim yapma telaşında olman güzel. Anlıyoruz ama Trabzonspor kaptanına laf etmek boyunu bir hayli aşar."

Gökmen Şahin

 

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