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Gökhan Taşkın , “Bunlar balık değil canavar!”

Flash TV’nin ünlü haber sunucusu Gökhan Taşkın, İstanbul’daki Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nde mumya balıkları inceledi. Müzeye hayranlığını anlatan Taşkın, “Balıkların mumyası çok etkileyici. Bugüne kadar hiç görmediğim balık türlerini burada gördüm. Bunlar balık değil adeta birer canavar” dedi.

Gökhan Taşkın , “Bunlar balık değil canavar!”

16 Şubat 2017 14:07

“Bazı balıkları ilk kez burada gördüm”

Türkiye ve Dünya’da bir ilk olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, bu kez ünlü spiker Flash TV’nin haber sunucusu Gökhan Taşkın’a kapılarını açtı. Binlerce deniz materyali ve mumya deniz canlısının sergilendiği Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde Balıkçı Kenan Tesisleri bünyesindeki müzeyi gezen Taşkın, “Burada bulunmak, mumya balıklara dokunarak inceleyebilmek tarifsiz bir deneyim. İnanılmaz keyif verici. Bazı balık türleri var ki; hayatımda ilk kez burada gördüm. Müzeyi gezerken büyük bir heyecan yaşadım. Bunlar balık değil adeta birer canavar” diye konuştu.

Herkesi davet etti

Haber spikeri Gökhan Taşkın’a müzeye gezisi sırasında; Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nin kurucusu Balıkçı Kenan Tesisleri’nin sahibi Kenan Balcı da eşlik etti. Balıkçı Kenan Balcı’dan deniz canlısı türleri ve balıkların mumyalama işlemi konusunda bilgi alan Taşkın, müzede hatıra fotoğrafı çektirdi. Gökhan Taşkın, müzeyi herkesin görmesi gerektiğini belirterek, en çok da köpekbalığı mumyalarından etkilendiğini söyledi.

Etiketler: balık müzesi, Balıkçı Kenan, Balıkçı Kenan Deniz Canlıları Müzesi, flash tv, gökhan taşkın, Kenan Balcı


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