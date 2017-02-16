“Bazı balıkları ilk kez burada gördüm”

Türkiye ve Dünya’da bir ilk olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, bu kez ünlü spiker Flash TV’nin haber sunucusu Gökhan Taşkın’a kapılarını açtı. Binlerce deniz materyali ve mumya deniz canlısının sergilendiği Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde Balıkçı Kenan Tesisleri bünyesindeki müzeyi gezen Taşkın, “Burada bulunmak, mumya balıklara dokunarak inceleyebilmek tarifsiz bir deneyim. İnanılmaz keyif verici. Bazı balık türleri var ki; hayatımda ilk kez burada gördüm. Müzeyi gezerken büyük bir heyecan yaşadım. Bunlar balık değil adeta birer canavar” diye konuştu.

Herkesi davet etti

Haber spikeri Gökhan Taşkın’a müzeye gezisi sırasında; Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nin kurucusu Balıkçı Kenan Tesisleri’nin sahibi Kenan Balcı da eşlik etti. Balıkçı Kenan Balcı’dan deniz canlısı türleri ve balıkların mumyalama işlemi konusunda bilgi alan Taşkın, müzede hatıra fotoğrafı çektirdi. Gökhan Taşkın, müzeyi herkesin görmesi gerektiğini belirterek, en çok da köpekbalığı mumyalarından etkilendiğini söyledi.