Gökhan Türkmen’den hayranlarına unutulmaz gece

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) yükseköğretimde 50’inci yılına doğru ilerlerken, merakla beklenen 2018 Bahar Şenlikleri kapsamında sahne alan Gökhan Türkmen, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

KKTC Telsim Ana Sponsorluğunda 7 Mayısta başlayan ve 11 Mayısta son bulacak olan GAÜ 2018 Bahar Şenliklerinin ilk gününde sahne alan ünlü sanatçı Gökhan Türkmen, öğrenciler ve Girne halkına unutulmaz bir gece yaşattı. Dinleyicilerine meşhur şarkıları ile unutulmaz bir gece yaşatan Gökhan Türkmen’in, şenlik alanında ki izleyicilere ile olan sıcak yaklaşımı büyük beğeni topladı.

Konser öncesinde GAÜ Rektör Yardımmcısı Doç. Dr. Sualp Davut ile basın toplantısı gerçekleştiren Gökhan Türkmen;

“Üniversite öğrencileriyle iletişim halindeyiz sürekli. Onlarla çok güzel zamanlar geçiriyoruz. Onların enerjisi çok daha farklı oluyor konserlerde. Hava da güzel devam ederse, burası çok güzel olacak. Tabi ki beni kabul ettiğiniz için burada yer verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Kıbrıs’a gelmekten her zaman çok mutluluk duyuyoruz. Özellikle üniversite öğrencilerine konser vermek; her zaman daha keyifli oluyor. Şenlikler de umarım çok güzel devam eder. Önemli olan öğrencilerin eğlenebilmesi. Sınavlar öncesi stres atmaları. İnşallah onların bu stresini atmalarına vesile olabiliriz”dedi.

GAÜ Rektör Yardımmcısı Doç. Dr. Sualp Davut ise konuşmasında; “Biz GAÜ olarak heryıl Bahar şenliklerimizi gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. 130 farklı ülkeden 18.000 öğrencimiz, konserler ve aktiviteler için sabırsızlanıyor.. Uluslararası öğrencilerin stantlarıyla başladık. Farklı farklı kültürler, yemeklerle geleneksel başlangıcımızı yaptık. 3 konserimiz var bu yıl, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma. Willy William ile kapanış konserimizi yapıyoruz. Bir çok stantımız var ve bir çok aktivitelerimiz mevcut. Öğrencilerimizi sınavlardan önce motive etmek istiyoruz. Bu güzel enerjiyle umarız ki 2018 yılını kaparız”dedi.

Şenliklerin 3. gününde ünlü sanatçı Edis sahne alacak

GAÜ 2018 Bahar Şenliklerinin 3. Günü olan 9 Mayıs Çarşamba günü, gün boyu sürek aktivitelerin yanı sıra, saat 22.00’da, Türkiye’nin sevilen isimlerinden Edis şenlik alanını costuracak.