Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Magazin
  •  » Gökhan Türkmen'in yeni şarkıları canlı yayında 'fizy'de

Gökhan Türkmen'in yeni şarkıları canlı yayında 'fizy'de

Türkiye'nin müzik platformlarından fizy, Gökhan Türkmen'in Ses Tiyatrosu'nda vereceği konserde yeni albümü 'Sessiz'deki şarkılar için canlı konser yayını yapacak.

Gökhan Türkmenin yeni şarkıları canlı yayında fizyde

08 Kasım 2016 13:20

Türkiye'nin müzik uygulamalarından fizy, kullanıcılarına özel canlı yayınladığı konserlerine bir yenisini daha ekleyecek. Gökhan Türkmen, yeni albümündeki şarkıları fizy'den canlı konser yayını yaparak dinleyenleriyle paylaşmaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre; yeni albümü 'Sessiz'in tanıtımını 9 Kasım Perşembe günü saat 21.00'da Ses Tiyatrosu'nda gerçekleştirecek olan Gökhan Türkmen, dinleyenlerine bir de akustik konser verecek. Bugüne dek Büyük İnsan (2008), Biraz Ayrılık (2010), Ara (2012) ve En Baştan (2014) albümlerini çıkaran Gökhan Türkmen, beşinci albümü 'Sessiz'i eşzamanlı olarak fizy'den yayınlayacak. 

Etiketler: fizy, Gökhan Türkmen


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!