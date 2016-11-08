Türkiye'nin müzik uygulamalarından fizy, kullanıcılarına özel canlı yayınladığı konserlerine bir yenisini daha ekleyecek. Gökhan Türkmen, yeni albümündeki şarkıları fizy'den canlı konser yayını yaparak dinleyenleriyle paylaşmaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre; yeni albümü 'Sessiz'in tanıtımını 9 Kasım Perşembe günü saat 21.00'da Ses Tiyatrosu'nda gerçekleştirecek olan Gökhan Türkmen, dinleyenlerine bir de akustik konser verecek. Bugüne dek Büyük İnsan (2008), Biraz Ayrılık (2010), Ara (2012) ve En Baştan (2014) albümlerini çıkaran Gökhan Türkmen, beşinci albümü 'Sessiz'i eşzamanlı olarak fizy'den yayınlayacak.